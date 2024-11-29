Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bağımsız Filistin İçin Mücadelemizi Sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “Gazze’nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi”ne gönderdiği video mesajında, Türkiye’nin Filistin halkına olan desteğini ve bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar sürecek kararlılığını bir kez daha vurguladı. Erdoğan, zirvenin İslam dünyasının dayanışmasını güçlendirmesi temennisinde bulunarak Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

“Gazze’nin Geleceği İçin Güç Birliği Şart”

Erdoğan, zirvenin Filistin halkının acılarını hafifletmek için önemli bir adım olduğunu ifade ederek, İslam dünyasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. “7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan katliamlar, dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi,” diyen Erdoğan, İsrail saldırılarının çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 bin Filistinliyi şehit ettiğini söyledi.

İsrail Saldırılarının Yıkıcı Etkisi

Erdoğan, İsrail’in sivilleri hedef alan bombardımanlarının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını, Lübnan’a yönelik saldırılarda 3 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İbadethaneler, hastaneler, okullar ve sivil altyapının sistematik olarak hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, bu saldırıların insanlık dışı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Filistin’e Desteği

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkına yönelik insani yardımlarda öncü bir rol üstlendiğini ve bu çabanın devam edeceğini belirtti. “Son bir yılda 86 bin tonun üzerinde yardım göndererek Filistin’e en fazla destek olan ülkelerden biri olduk,” diyen Erdoğan, aynı zamanda Lübnan’daki kardeşlere de 1.300 ton yardım ulaştırıldığını ifade etti. Türkiye’nin, diplomatik temaslarla İslam ülkelerinin Gazze’deki zulme ortak bir tepki vermesi için çalıştığını söyledi.

Bağımsız Filistin Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’de işgal ve katliam sona erinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, “1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar dayanışmamız sürecek,” dedi. Erdoğan, uluslararası toplumun bu hedef doğrultusunda dayanışma göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

İslam Dünyasına Çağrı

Erdoğan, zirveye katılan tüm İslam ülkelerine teşekkür ederek, bu tür organizasyonların dayanışmayı artırdığına inandığını ifade etti. Türkiye Diyanet Vakfı ve El-Hayr Vakfı gibi kurumların zirveye öncülük etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı, zirvenin mazlum Filistin halkı için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.