Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını sağlama hedefi doğrultusunda, Karadeniz'de faaliyet gösteren Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni bir başarıya imza attığını açıkladı. Ülke, enerji ihtiyacını karşılamak için dışa bağımlılığı azaltma stratejisini sürdürüyor ve kendi enerji kaynaklarına yöneliyor.

Türkiye, denizlerde doğalgaz arama çalışmaları için özel olarak donatılmış gemilerden oluşan bir filo oluşturarak bu stratejiyi destekliyor. Bu filo, sondaj gemileri Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han ile sismik arama gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis'ten oluşuyor. Bu gemiler, Türkiye'nin enerji arama ve keşif faaliyetlerini yürütmek için tasarlanmıştır.

Son yapılan keşif ile Türkiye'nin toplam gaz rezervi 710 milyar metreküpe çıkmış durumda. Bu yeni keşif, Karadeniz'in Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında gerçekleşti. Bakan Bayraktar, "Göktepe 1" adını verdikleri bu keşif kuyusunun açılmasıyla ilgili olarak, "Bu bir keşif kuyusu ve Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında bulunuyor." dedi.

Fatih Sondaj Gemisi, son yıllarda Karadeniz'deki çalışmalarıyla "keşiflerin Fatih"i olarak adlandırılmaktadır ve şu anda Sakarya açıklarında sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Yavuz sondaj gemisi de aynı bölgede çalışmalarını sürdürmektedir.

Ülkenin enerji filosundaki üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, Zonguldak açıklarında faaliyet gösterirken, Abdülhamid Han gemisi Akdeniz'de Antalya açıklarında çalışmalarını yürütmektedir.

Deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri yürüten Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon'da, Oruç Reis sismik gemisi ise Zonguldak'ta göreve hazır şekilde beklemektedir.

Türkiye'nin denizlerini karış karış tarayan ve enerji potansiyelini araştıran bu filonun, önümüzdeki yıllarda daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi planlanmaktadır.

