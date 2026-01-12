Şölen, WEPs İmzacıları Arasında Yer Aldı

Atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Şölen, kadınların iş hayatındaki rolünü güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attı. Bu gelişme, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılığını uluslararası düzeyde tescillemiş oldu.

Kadın Çalışan Oranı Artıyor

Şölen CEO'su Erdoğan Çoban, WEPs imzasının şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Kadınların iş yaşamına katılımı sadece bir eşitlik meselesi değil; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve güçlü ekonomilerin temel koşuludur," dedi. Şirket, kadınların iş gücüne katılımını artırmak, adil ücret ve yan haklara erişimlerini sağlamak, kişisel gelişim ve kariyer fırsatlarını güçlendirmek için çeşitli önlemler almayı hedefliyor. 2030 yılına kadar beyaz yakalı kadın çalışan oranını %45’e çıkarma ve toplam kadın çalışan sayısını %10 artırma hedefleri bulunuyor.

UN Women ile İş Birliği

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, Şölen’in WEPs’e katılımının, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletme konusundaki kararlı liderliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Dünyada 11.706 şirketin WEPs'i imzaladığı belirtilirken, Türkiye'de ise 653 şirket bu prensipleri destekleme taahhüdünde bulundu. Guimond, "Şölen’in kadın çalışan oranını artırma, fırsat eşitliğini güçlendirme ve kapsayıcı bir iş yeri kültürü inşa etme yönündeki taahhütleri, özel sektörde dönüşümü hızlandıracak önemli bir adım," dedi.

Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcılığın Önemi

Şölen, sürdürülebilirlik stratejisinde çeşitlilik, kapsayıcılık ve ortak akıl ilkelerini ön planda tutuyor. Şirket, işe alımdan kariyer gelişimine kadar her aşamada fırsat eşitliği odaklı politikalar yürütüyor. Kadın çalışanlara yönelik eğitim programları, farkındalık projeleri ve mentorluk çalışmaları ile eşitliği destekleyen Şölen, kadınların hem yerel hem de uluslararası arenada güçlü bir varlık göstermelerini hedefliyor. Bu adım, iş dünyasında kadın emeğine verilen değerin ve kapsayıcı büyümenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

WEPs Nedir?

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), UN Women ve UN Global Compact iş birliğiyle özel sektöre kadınların ekonomik yaşamdaki konumunu güçlendirmeye yönelik bir yol haritası sunmaktadır. Yedi temel ilkeye dayanan bu platform, eşit işe eşit ücret, kapsayıcı liderlik, fırsat eşitliği, iş-yaşam dengesi, eğitim ve gelişim fırsatları, tedarik zincirinde çeşitlilik ve toplumsal etki gibi konularda şirketlere rehberlik etmektedir. WEPs, dünya genelinde özel sektörde dönüşüm yaratarak, Türkiye’de de işyerinde, piyasalarda ve toplumda kadının güçlenmesini desteklemeye katkı sağlamaktadır.