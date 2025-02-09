Ege Denizi’nde Peş Peşe Depremler! Halk Tedirgin

Ege Denizi, gün boyunca art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede farklı saatlerde çok sayıda sarsıntı kaydedildi. En büyük depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu belirtilirken, uzmanlar deprem hareketliliğinin devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Deprem Zinciri Tedirginlik Yarattı

AFAD verilerine göre, ilk sarsıntı saat 11.57’de 3.5 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremden 4 dakika sonra, 12.01’de 4.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı. Öğleden sonra ise bölgede hareketlilik devam etti. Saat 14.54’te 4.2 büyüklüğünde bir deprem olurken, sadece 5 dakika sonra, 14.59’da 4.5 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı meydana geldi.

Yetkililer, deprem bölgesinde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını ancak sarsıntıların halk arasında tedirginliğe neden olduğunu belirtti.

Odak Noktası ve Derinlik Açıklandı

AFAD, en büyük depremin 5.42 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntıların, Ege Denizi açıklarında gerçekleştiği ve kıyı kesimlerinde de hissedildiği belirtildi.

Uzmanlardan Deprem Değerlendirmesi

Deprem uzmanları, Ege Denizi’nin aktif bir fay hattı üzerinde yer aldığını belirterek, bu tür depremlerin sıkça görülebileceğini ifade etti. Deprem bilimcileri, büyük çaplı yıkıcı bir deprem ihtimaline karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "Bu büyüklükteki depremler olağan bir hareketlilik göstergesidir ancak bölgedeki fay hatları düzenli olarak izlenmelidir" dedi.

Yetkililerden Açıklamalar ve Uyarılar

Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybına dair olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı. Ancak sarsıntıların devam edebileceği ve özellikle kıyı kesimlerinde vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların AFAD’ın uyarılarını takip etmeleri ve olası bir büyük depreme karşı bilinçli olmaları gerektiği belirtilirken, bölgedeki sismik hareketliliğin takip edilmeye devam edileceği ifade edildi.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

AFAD ve uzmanlar, deprem anında alınması gereken önlemleri hatırlatarak, "Panik yapmayın, güvenli bir noktaya geçin, merdiven ve asansörleri kullanmayın" şeklinde önerilerde bulundu.

Bölgede Yeni Depremler Olabilir mi?

Deprem araştırmaları konusunda çalışan uzmanlar, Ege Denizi'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle bu tür sarsıntıların sürebileceğini belirtti. Vatandaşların acil durum çantalarını hazır bulundurmaları ve deprem öncesi hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, bölgede olası yeni depremler için gözlem yapmaya devam edeceklerini ve kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini duyurdu.