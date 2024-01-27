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Döşemealtı'nda Yerel Yönetim Krizi! İlçe, Sahipsiz Bir Viraneye Dönmüş Durumda!
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Gündem - - Editör: Haberin GÜndemi

Döşemealtı'nda Yerel Yönetim Krizi! İlçe, Sahipsiz Bir Viraneye Dönmüş Durumda!

CHP'nin mevcut başkanı ve yeni adayının arasındaki çekişmede olan vatandaşa oluyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 2 dönem boyunca belediye başkanlığı yapan Mimar Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmedi. Yerine, bölgede eczacılık yapan Menderes Dal aday olarak gösterildi. Ancak, bu değişimle birlikte ortaya çıkan gerginlik ve tepkiler, ilçede adeta bir yönetim krizine dönüştü. CHP'nin mevcut başkanı ve yeni adayının arasındaki çekişmede olan vatandaşa oluyor.

Bir önceki dönemde Turgay Genç'i desteklemeyen Menderes Dal'ın aday gösterilmesi, Genç'in sert tepkisine yol açtı. Genç, Genel Merkez'in bu kararına tepki olarak ilçede belediye ekiplerine çöpleri toplattırmıyor. Konteynerlerden taşan çöpler ve yol kenarlarına biriken molozlar ilçeyi adeta sahipsiz bir viraneye çevirmiş durumda.

Döşemealtı halkı çöplerin toplanmamasının yanı sıra, yol ve temizlik konularında da ciddi sıkıntılar olduğunu ifade ederek tepki gösteriyor. Özellikle villalar bölgesine verilen hizmetin diğer semtlere verilmemesi, sokak hayvanları için söz verilen barınağın yapılmaması ve ilçede önceden beri süregelen altyapı eksiklikleri vatandaşları çileden çıkarmış durumda.

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Vatandaş ulaşım konusunda da dertli

Mevcut küskün Belediye Başkanı ve aday gösterilen CHP adayının arasındaki çekişme ilçeyi adeta canından bezdirdi. Temizlik ve altyapı sorunlarının yanında ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar da bölge halkını bıktırmış durumda. Vatandaşlar sosyal medyadan şikayetlerini yağdırıyor fakat karşılarında bir muhatap bulamıyor.

Gelecek olan gideni aratacak!

Tüm bu yaşananlar, 10 yıldır CHP yönetiminde olan Döşemealtı'nda, yeni aday Menderes Dal'ın hizmet vaatlerinin de sorgulanmasına sebep oluyor. Mevcut yönetimin bugüne kadar vaat edilen birçok şeyi gerçekleştirmemesi, vatandaşla iletişim kurmaktan imtina eden yönetim anlayışı, CHP'nin yeni adayının da eskisini aratacak derecede agresif ve halktan kopuk tavırları nedeniyle vatandaş Döşemealtı'nda yeni bir ses yeni bir nefes ihtiyacı olduğunu dile getiriyor.

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Vatandaşın sağduyusu galip gelecek.

CHP'li mevcut başkan ve yeni CHP adayı arasındaki koltuk kavgasının faturası her zaman olduğu gibi yine vatandaşa çıkmış durumda. Böyle bir atmosferde, Döşemealtı halkı önemli bir kararın eşiğinde duruyor. Güven sorunu ve hizmet eksiklikleriyle boğuşan ilçede, seçmenlerin tercihi merakla bekleniyor.


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