Evde Kolayca Yapabileceğiniz 5 Doğal Oda Kokusu Tarifi
Evde doğal oda kokuları yaparak hem ortamı ferahlatabilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Kimyasal içerikli oda kokularından kaçınmak istiyorsanız, bu pratik ve doğal tariflerle evinizi mis gibi kokutabilirsiniz.
1. Portakal ve Tarçın Oda Kokusu
Bu tarifle evinizde sıcak, tatlı bir koku elde edebilirsiniz. Tarçın ve portakalın harika uyumuyla odalarınıza doğal bir koku katabilirsiniz.
Malzemeler:
1 adet portakal kabuğu
2 çubuk tarçın
4-5 adet karanfil
Yarım litre su
Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve yarım litre su ekleyin.
Kısık ateşte suyun kaynamasını bekleyin ve kaynamaya başladığında ısıyı düşürerek birkaç dakika daha bekleyin.
Koku tüm eve yayıldıktan sonra, ocaktan alıp dekoratif bir kaba dökerek kullanabilirsiniz.
2. Lavanta ve Limon Spreyi
Lavanta, sinirleri yatıştıran ve rahatlatan bir etkiye sahiptir. Limonla birleştiğinde hem ferah hem de temiz bir koku elde edebilirsiniz.
Malzemeler:
10 damla lavanta yağı
Yarım limon suyu
Yarım su bardağı su
Sprey şişesi
Yapılışı:
Lavanta yağı, limon suyu ve suyu sprey şişesine dökün.
Şişeyi iyice çalkalayarak malzemelerin karışmasını sağlayın.
Odanızın her köşesine sıkarak kullanabilirsiniz. Her kullanım öncesi çalkalayın.
3. Vanilya ve Hindistan Cevizi Karışımı
Tatlı ve egzotik bir koku seviyorsanız, vanilya ve hindistan cevizinin eşsiz uyumunu denemelisiniz.
Malzemeler:
1 çay kaşığı vanilya özü
1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
Yarım su bardağı su
Yapılışı:
Vanilya özü ve hindistan cevizi yağını yarım su bardağı su ile karıştırın.
Küçük bir kavanoza veya dekoratif bir kaba dökün.
Karışımı ara ara karıştırarak kokunun yayılmasını sağlayabilirsiniz.
4. Nane ve Limon Karışımı
Ferahlık arayanlar için nane ve limon harika bir seçimdir. Bu oda kokusu, evinize taze bir hava katarken aynı zamanda odaların havasını da yeniler.
Malzemeler:
10 damla nane yağı
Yarım limon suyu
1 çay bardağı su
Yapılışı:
Nane yağı, limon suyu ve suyu karıştırıp sprey şişesine doldurun.
Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayın ve odanıza püskürtün.
5. Biberiye ve Çam Kozalağı Karışımı
Doğal ve hafif odunsu kokuları tercih edenler için biberiye ve çam kozalağı karışımı harika bir seçenektir. Özellikle kış aylarında sıcacık bir atmosfer oluşturur.
Malzemeler:
2 dal taze biberiye
4-5 adet çam kozalağı
1 su bardağı su
Yapılışı:
Bir tencerede biberiye, çam kozalağı ve suyu kaynatın.
Kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha düşük ateşte bekleyin.
Karışımı ocaktan alarak evinizin çeşitli yerlerinde bulundurabilirsiniz.