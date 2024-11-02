Evde Kolayca Yapabileceğiniz 5 Doğal Oda Kokusu Tarifi

Evde doğal oda kokuları yaparak hem ortamı ferahlatabilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Kimyasal içerikli oda kokularından kaçınmak istiyorsanız, bu pratik ve doğal tariflerle evinizi mis gibi kokutabilirsiniz.

1. Portakal ve Tarçın Oda Kokusu

Bu tarifle evinizde sıcak, tatlı bir koku elde edebilirsiniz. Tarçın ve portakalın harika uyumuyla odalarınıza doğal bir koku katabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet portakal kabuğu

2 çubuk tarçın

4-5 adet karanfil

Yarım litre su

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve yarım litre su ekleyin.

Kısık ateşte suyun kaynamasını bekleyin ve kaynamaya başladığında ısıyı düşürerek birkaç dakika daha bekleyin.

Koku tüm eve yayıldıktan sonra, ocaktan alıp dekoratif bir kaba dökerek kullanabilirsiniz.

2. Lavanta ve Limon Spreyi

Lavanta, sinirleri yatıştıran ve rahatlatan bir etkiye sahiptir. Limonla birleştiğinde hem ferah hem de temiz bir koku elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

10 damla lavanta yağı

Yarım limon suyu

Yarım su bardağı su

Sprey şişesi

Yapılışı:

Lavanta yağı, limon suyu ve suyu sprey şişesine dökün.

Şişeyi iyice çalkalayarak malzemelerin karışmasını sağlayın.

Odanızın her köşesine sıkarak kullanabilirsiniz. Her kullanım öncesi çalkalayın.

3. Vanilya ve Hindistan Cevizi Karışımı

Tatlı ve egzotik bir koku seviyorsanız, vanilya ve hindistan cevizinin eşsiz uyumunu denemelisiniz.

Malzemeler:

1 çay kaşığı vanilya özü

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Yarım su bardağı su

Yapılışı:

Vanilya özü ve hindistan cevizi yağını yarım su bardağı su ile karıştırın.

Küçük bir kavanoza veya dekoratif bir kaba dökün.

Karışımı ara ara karıştırarak kokunun yayılmasını sağlayabilirsiniz.

4. Nane ve Limon Karışımı

Ferahlık arayanlar için nane ve limon harika bir seçimdir. Bu oda kokusu, evinize taze bir hava katarken aynı zamanda odaların havasını da yeniler.

Malzemeler:

10 damla nane yağı

Yarım limon suyu

1 çay bardağı su

Yapılışı:

Nane yağı, limon suyu ve suyu karıştırıp sprey şişesine doldurun.

Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayın ve odanıza püskürtün.

5. Biberiye ve Çam Kozalağı Karışımı

Doğal ve hafif odunsu kokuları tercih edenler için biberiye ve çam kozalağı karışımı harika bir seçenektir. Özellikle kış aylarında sıcacık bir atmosfer oluşturur.

Malzemeler:

2 dal taze biberiye

4-5 adet çam kozalağı

1 su bardağı su

Yapılışı:

Bir tencerede biberiye, çam kozalağı ve suyu kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha düşük ateşte bekleyin.

Karışımı ocaktan alarak evinizin çeşitli yerlerinde bulundurabilirsiniz.