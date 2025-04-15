Cezayir ve Fransa Arasındaki Diplomatik Kriz Derinleşiyor

Cezayir ile Fransa arasında son günlerde yaşanan diplomatik kriz, karşılıklı açıklamalar ve sert kararlarla giderek büyüyor. Fransa’da bir Cezayir konsolosluk çalışanının tutuklanmasının ardından, Cezayir yönetimi 12 Fransız diplomatik görevlisini sınır dışı etme kararı aldı. Bu gelişme iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Tutuklamaya Sert Yanıt: 48 Saat Süre Tanındı

Fransa’nın 11 Nisan’da “Amir DZ” olarak bilinen muhalif Amir Boukhors’un kaçırılmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen olay kapsamında 1’i konsolosluk çalışanı 3 Cezayirliyi gözaltına alması, ilişkilerde yeni bir dönüm noktasına yol açtı. Cezayir, bu tutuklamanın ardından egemenlik haklarının ihlal edildiğini belirterek, 12 Fransız konsolosluk çalışanının ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini talep etti. Cezayir Dışişleri Bakanlığı, bu kararın, diplomatik dokunulmazlığı bulunan bir görevlilerinin “şov yapılarak” tutuklanmasına verilmiş bir yanıt olduğunu açıkladı.

Fransız Bakanlara Sert Eleştiri

Cezayir Dışişleri tarafından yapılan açıklamada Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau’nun tutumu özellikle eleştirilerek, “kişisel çıkarlar uğruna siyasi anlayıştan uzak hareket ettiği” ifade edildi. Cezayir, Fransa’nın diplomatik teamülleri ve uluslararası normları hiçe saydığını savunarak bu tür adımların ilişkileri daha da gerdiğini vurguladı.

Egemenlik Vurgusu ve Misilleme Uyarısı

Cezayir’in açıklamasında özellikle ülkenin egemenlik haklarının çiğnenmesine izin verilmeyeceği belirtilerek, bu tarz davranışlara karşı her zaman “karşılıklılık ilkesine göre” karşılık verileceği kaydedildi. Fransız makamlarının, diplomatik dokunulmazlığı olan bir görevliyi “hırsız gibi” tutukladığına dikkat çekilerek, onur kırıcı davranışlara tahammül edilmeyeceği açıkça belirtildi.

Fransa’dan Gelen İlk Tepki: Karar Haksız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Cezayir’in bu kararını “haksız ve aşırı” olarak niteledi. Fransa tarafı, tutuklamanın ciddi delillere dayandığını savunurken, Cezayir’in bu olaya verdiği tepkinin orantısız olduğunu iddia etti. Ancak Cezayir tarafı, olayın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun arasında yürütülen normalleşme adımlarını da gölgede bırakacak nitelikte olduğunu savunuyor.

Sakinleşme Umudu Yerini Krize Bıraktı

İki ülke arasında son dönemde diplomatik ilişkileri düzeltmeye yönelik çeşitli girişimlerde bulunulmuştu. Özellikle Fransız Dışişleri Bakanı'nın geçtiğimiz haftalarda Cezayir'e yaptığı ziyaret, taraflar arasında buzların eritileceği yönünde bir umut doğurmuştu. Ancak yaşanan bu tutuklama ve sınır dışı kararları, tüm bu çabaların sekteye uğramasına neden oldu.

Uzmanlar Uyarıyor: Yeni Bir Soğuk Dönem Başlayabilir

Siyaset uzmanları, Fransa’nın Afrika’daki etkisini kaybetmemek için Cezayir ile ilişkilerde temkinli davranması gerektiğini ifade ederken, Cezayir’in de egemenlik hassasiyetinin her zaman ön planda olacağına dikkat çekiyor. İki ülkenin bu diplomatik krizi aşamaması halinde, başta ekonomi ve güvenlik olmak üzere birçok alanda iş birliklerinin zarar görebileceği öngörülüyor.