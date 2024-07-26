Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın Detayları Açıklandı

Türkiye'de teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla geliştirilen Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın uygulama esasları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ, başvuru, inceleme, değerlendirme, izleme ve tamamlama süreçlerinde uygulanacak usul ve esasları, programın yönetimine ilişkin diğer hususları kapsamaktadır.

Programın Amaçları ve Uygulama Esasları

Dijital dönüşüm destek programı, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak ve teknolojik altyapılarını güçlendirmek amacıyla geliştirildi. Bu kapsamda, dijital dönüşüm harcaması olarak kabul edilecek kalemler ve bunlarda aranacak nitelikler Bakanlık tarafından belirlenecek. Ürün listesi, kamu politika ve strateji belgelerinde belirlenen öncelikler, sektörlerin dijital dönüşüm ihtiyaçları ve ürünlerin katma değer üretme potansiyeli dikkate alınarak oluşturulacak.

Ürün Listesi ve Güncellemeler

Ekonomik ve teknolojik gelişmelere göre ürün listesi Bakanlık tarafından güncellenebilecek. Geçerli ürün listesi ve ürünlere dair şartlar, programa ilişkin bilgilendirme, başvuru, izleme, değerlendirme ve raporlamaların tek bir portal üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından geliştirilen portalda ve/veya Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Yatırımcı Destekleri

Program kapsamında, yatırımcıların mevcut faaliyetleri doğrultusunda maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmesini sağlayacak dijital dönüşüm yatırımları desteklenecek. Ancak, doğrudan kapasite artırmaya yönelik komple hat modernizasyonu ile yeni veya tevsi yatırımlar destek kapsamına alınmayacak.

Başvuru Süreci

Program dahilinde başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerine dair iş ve işlemler Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin temsilcileri, programa portal üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Başvuru aşamasında yatırımcıların en az 5 yıldır faaliyette olması, belirlenen ana faaliyet alanında faaliyet göstermesi ve asgari sabit yatırım tutarının 30 milyon lira olması gibi kriterler aranacak.

Yatırımcılar, teşvik belgesi süresi boyunca gerçekleştirdikleri dijital dönüşüm yatırımlarına ilişkin gelişme raporlarını her yılın ocak ayının sonuna kadar portal üzerinden Bakanlığa bildirecekler. Yatırımın tamamlanmaması halinde, yatırımın öncelikli yatırım olma niteliği ve işletmenin dijital dönüşüm merkezi olma niteliği kaybedilecek. Bu projeler için, yatırımın niteliğine göre diğer teşvik programlarından en uygun görülen uygulama dikkate alınarak teşvik belgesi düzenlenecek.

Dijital Dönüşüm Yetkinliği

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, dijital dönüşüm yatırımlarının başarıyla yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla, yatırımcıların dijital dönüşüm yetkinliklerinin gelişimine yönelik eğitim ve danışmanlık programları uygulayacak. Yatırımcılar, yürüttükleri dijital dönüşüm yatırımının kapsamına ve işletmenin ölçeğine göre atanan dijital dönüşüm yetkinlik geliştirme programlarını zamanında tamamlamakla yükümlü olacak. Programları zamanında tamamlamayan yatırımcıların tamamlama vizesi işlemi yapılmayacak ve revizyon talepleri değerlendirilmeye alınmayacak. Ancak, tamamlama vizesi yapılan yatırımcılar tekrar programa başvurabilecekler.

Programın Önemi ve Beklentiler

Dijital Dönüşüm Destek Programı, Türkiye'deki işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Teknolojik ürün ve çözümlerle işletme süreçlerinin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Bu program sayesinde, Türkiye'nin dijital dönüşüm alanında büyük bir ilerleme kaydetmesi ve global pazarda daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.