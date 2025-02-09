Devlet Bahçeli'den Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: "Tedavi Sürecim Son Aşamada"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Bahçeli, tedavi sürecinin başarılı geçtiğini ve iyileşme sürecinin son aşamaya yaklaştığını belirterek, kendisine destek olan doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

MHP lideri, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavinin beklenen şekilde ilerlediğini ifade etti. Ayrıca, bu süreçte kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese minnettarlığını dile getirdi.

"Şifayı Bahşeden Rabbime Şükrediyorum"

Bahçeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her insanın karşılaşabileceği sağlık sorunlarından biri olan bu süreçte, doktorlarımızın titiz çalışmaları sayesinde hızla iyileşiyorum. Hamdolsun, tedavim başarıyla tamamlanmak üzere. Şifayı bahşeden Rabbime şükrediyorum. Ayrıca, tıbbın tüm imkanlarını seferber ederek tedavimde büyük emek veren doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Bu sözleriyle sağlık ekibinin özverili çalışmalarına vurgu yapan Bahçeli, MHP teşkilatına, partisinin üyelerine ve vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve dualar için teşekkür etti.

Parti Çalışmalarına Devam Edecek

Bahçeli, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra parti çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. MHP'nin yol haritasını çizmeye devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, "Ülkemiz için yapacak daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

MHP yetkilileri, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde planlanan programlarına devam edeceğini açıkladı. Parti kaynakları, liderlerinin tedavi sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ve herhangi bir sağlık sorununun kalmadığını belirtti.

Siyaset Arenasından Destek Mesajları

Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili açıklaması, siyasetin farklı kesimlerinden destek mesajları almasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, birçok siyasi parti lideri de Bahçeli’nin kısa sürede sağlığına kavuşması için iyi dileklerini sundu.

MHP teşkilatları ve tabanı, liderlerinin sağlık durumunun iyiye gitmesinden duydukları memnuniyeti sosyal medya platformlarında paylaştı. #DevletBahçeliSağlıkla etiketi, kısa sürede gündemde yerini aldı.

Tedavi Süreci ve Sonrası

Bahçeli’nin tedavi sürecinde kendisini dinlendirdiği ve sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı bildirildi. Doktorları, sürecin olumlu ilerlediğini ve Bahçeli'nin günlük rutinine kısa süre içinde dönebileceğini ifade etti.

Bahçeli’nin açıklamasıyla birlikte, parti içinde ve siyasi camiada rahatlama yaşandığı belirtiliyor. MHP liderinin, tedavi sürecini tamamladıktan sonra siyasi çalışmalarına ve toplantılarına devam etmesi bekleniyor.