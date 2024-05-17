Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kamu Çalışanlarına Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu çalışanlarına yönelik yeni destekler hakkında açıklamalarda bulundu. Kamu kurumlarındaki tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına ilişkin konuşan Yılmaz, mevcut servislerin süresi doluncaya kadar devam edeceğini ve toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destek sunulacağını belirtti. Enflasyonda tek haneli rakamların 2026 yılında hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa da dikkat çekti.

Yılmaz, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, enflasyonla mücadele ve tasarruf tedbirlerinin yansımalarını değerlendirdi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yerli araç kullanımı esas kriterimiz. Zorunlu haller dışında makam araçları da yerli üretim olacak. Kurumların araç havuzları oluşturularak ihtiyaçlar buradan karşılanacak. Makam araçları kanuni sınırlara çekilecek ve kamu idareleri eski araçlarını elden çıkararak yeni yerli araçlarla hizmet verecek."

Tasarruf Tedbirleri ve Memur Alımları:

"Kamuda eleman alımları sınırlandırılacak. Mevcut çalışan sayısına göre eksilen kadar istihdam yapılacak. Kamu hizmetlerini aksatmadan belirli bir dönem için böyle bir sınır getirildi. Süresi doluncaya kadar devam eden servisler sürdürülecek ve toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destek sağlanacak."

Genel Sınır Uygulaması:

"Yönetim kurulu üyelikleri konusunda genel bir sınır koyma kararı aldık. Maaş dışında başka bir yerden gelir alınamayacak. Bu karar, kamuoyunda oluşan adaletsizlik duygusunu gidermek için alındı."

Orta Vadeli Program Güncellemeleri:

"Eylül ayında orta vadeli program güncellenecek. Bütçe açığı, cari denge ve makro tahminlerimiz bu aşamada güncellenecek ve tasarruf tedbirlerinin etkilerini topluca göreceğiz."

Merkez Bankası Rezervleri ve Kur Politikası:

"Son bir yılda uygulanan politikalar TL'yi cazip hale getirdi. Merkez Bankası rezervlerinde ciddi artış sağlandı ve kurda nispi istikrar sağlandı. Türkiye, 2001 krizinden sonra sabit kur rejiminden değişken kur rejimine geçtiği için şu anda kurla ilgili spesifik hedefimiz yok."

Enflasyon Hedefleri:

"2023 yılını %38 civarında bitirmeyi, 2024'te %20'nin altına düşmeyi ve 2026'da tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefler, para politikası, maliye politikaları ve yapısal reformlar üzerine kurgulanmış bir programla gerçekleştirilecek."