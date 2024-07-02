Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'deki Olaylara Tepki: "Vandallık Kabul Edilemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaşanan ve 7 yaşındaki bir çocuğa yönelik taciz iddialarıyla başlayan olaylara dair sert açıklamalarda bulundu. Olayları kınayan Erdoğan, sokakların ateşe verilmesini ve vandallığı kabul edilemez bulduğunu belirtti. Ayrıca, toplumda artan yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretinin hiçbir yere varamayacağını vurguladı. Erdoğan, "Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine başvurulmasını acizlik olarak görüyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'deki olaylar ve muhalefetin söylemleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, olayların muhalefetin zehirli söylemleri nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti ve bu tür söylemlerin toplumsal huzuru bozduğunu ifade etti.

"Ortak Akılla Çözüm Arıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yerel seçim sonuçlarını ve partinin geleceğe yönelik stratejilerini değerlendirdi. "Her kademede danışmaya ve diyaloğa önem veriyor, ülkemizin ve partimizin gündemindeki konulara ortak akılla çözüm arıyoruz," diyen Erdoğan, yerel seçimlerdeki oy oranları ve belediye sayısındaki düşüşü göz ardı etmediklerini belirtti. Erdoğan, "Milletimin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Başarı Hikayesi

Erdoğan, AK Parti'nin hikayesinin yerelden genele ilerleyen bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı. "30 sene önce millete hizmet yolculuğuna belediyelerden başladık," diyen Erdoğan, partinin yerel yönetimlerdeki başarılarının genel iktidara taşınmasında büyük rol oynadığını belirtti. Erdoğan, AK Parti belediyeciliğinin küresel ölçekte bir marka haline geldiğini ve şehirlerin sorunlarını çözme noktasında en yetkin siyasi hareket olduğunu söyledi.

Muhalefete Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin son seçimlerde ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttüğünü belirtti. Ekonomik sıkıntıları istismar ettiklerini ve hayat pahalılığı altında ezilen insanların popülizme kapılmasına engel olamadıklarını ifade etti. Erdoğan, "Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Emekliye, esnafa, gençlere verilen sözlerin tamamı unutuldu," diyerek muhalefetin seçim sonrası performansını eleştirdi.

Kayseri'de Gergin Gece

Kayseri'de yaşanan olaylara değinen Erdoğan, toplumda artan yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretinin olayların arkasındaki temel neden olduğunu belirtti. "Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez," diyen Erdoğan, muhalefetin bu zehirli söylemlerinin toplumda huzursuzluk yarattığını vurguladı. Erdoğan, "Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine başvurulmasını acizlik olarak görüyoruz," diyerek bu tür söylemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanlarına Tavsiyeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda belediye başkanlarına çeşitli tavsiyelerde bulundu. Erdoğan, "Başınızı yastığa koyduğunuzda muhasebenizi yapacaksınız. Önümüzdeki 5 sene boyunca bir tek günü bile boş geçirmeyecek, boşa harcamayacak, israf etmeyeceksiniz," diyerek, belediye başkanlarının halkla iç içe olmaları gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Halktan uzak durursanız halk da sizden uzaklaşır. Kapınız ve sofranız halka açık olacak," ifadelerini kullandı.

Başıboş Köpek Sorunu

Erdoğan, toplantıda başıboş köpek sorununa da değindi. "Son hazırlıkları yapıyoruz. Sorunu çözeceğiz. Yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşecek. Biz de hükümet olarak sizlere gereken desteği sağlayacağız," diyen Erdoğan, bu sorunun çözümü için yerel yönetimlerin ve hükümetin işbirliği içinde çalışacağını belirtti.