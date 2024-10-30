Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye Destek ve Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye terörle mücadeledeki kararlı duruşu için destek ve teşekkürlerini iletti. Erdoğan, “Sayın Devlet Bahçeli, cesur çıkışlarıyla daima tarihe istikamet çizen bir liderdir,” diyerek, Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının ittifak içindeki önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle, yurt içi ve yurt dışında coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı’nın önemine değinen Erdoğan, milli mücadelenin şehit ve gazilerini rahmetle andığını belirtti. Erdoğan, Cumhuriyetin tüm Türkiye’nin ortak değeri olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyet, Türk’ün de Kürt’ün de cumhuriyetidir,” dedi.

TUSAŞ Tesislerine Yapılan Terör Saldırısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen saldırıya da değindi. Bu hain terör saldırısında şehit düşenlere rahmet dileyen Erdoğan, yaralılara acil şifalar diledi. TUSAŞ çalışanlarının moralini yüksek ve üretime olan bağlılıklarını güçlü gördüğünü belirterek, milli savunma alanındaki yatırımları daha fazla artırma kararlılığı içinde olduklarını vurguladı. Bu kapsamda, yerli helikopter üretiminde bir dönüm noktası olan T-625 GÖKBEY’in ilk teslimatını Jandarma Genel Komutanlığı’na yaptıklarını, yıl sonuna kadar iki adet daha teslim edilmesinin planlandığını ifade etti. 2026’ya kadar toplam 20 adet GÖKBEY helikopterinin çeşitli kurumlara teslim edileceğini söyledi.

Cumhuriyetin Eşitlik ve Kardeşlik İlkesi

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından, tüm vatandaşların bu ülkenin eşit ve bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, Cumhuriyetin kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcılığa yer vermeyen bir yönetim anlayışını yansıttığını ifade etti. Cumhuriyetin sadece belirli bir kesime değil, tüm halkın ortak değeri olduğunun altını çizdi. “Bu cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da, kuzeyin olduğu kadar güneyin de cumhuriyetidir,” diyerek toplumun her kesimine eşit bir şekilde kucak açtığını vurguladı. Cumhuriyetin ayrımcılığı reddeden ve tüm vatandaşları kardeşlik çatısı altında bir araya getiren bir değer olduğunu belirtti.

Birlik ve Kardeşlik Mesajı

Erdoğan, ülkede yıllar içinde yaşanan sorunların, cumhuriyetin temel değerlerinden değil, bu değerleri istismar edenler yüzünden yaşandığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin sıradan bir devlet olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu cumhuriyet, Türkiye’nin ve tüm milletimizin ortak eseridir,” dedi. Toplantıda ayrıca 15 Temmuz darbe girişimini de hatırlatarak, Türk milletinin tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta durduğunu belirtti. Erdoğan, "Bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin cumhuriyetle bir problemi yoktur," diyerek, birliğin ve beraberliğin önemini vurguladı.

Hak ve Özgürlükler Konusunda Adımlar

Erdoğan, son yıllarda ülkede hak ve özgürlükler konusunda yapılan reformların önemine değindi. Özellikle AK Parti döneminde dindar kesime, Alevi vatandaşlara ve azınlık gruplara yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için birçok adım atıldığını ifade eden Erdoğan, “Kimseyi ötekileştirmedik, ayrım yapmadık,” diyerek tüm vatandaşlara eşit haklar sunmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Ayrıca, doğu ve güneydoğu bölgelerine yapılan yatırımların da tarihin en büyük yatırımları olduğunu söyleyen Erdoğan, bu bölgelerin kalkınmasına özel önem verdiklerini ekledi.

Bahçeli’ye Destek Mesajı

Erdoğan, konuşmasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik desteğini bir kez daha dile getirerek, "Cumhur İttifakı’ndaki yol arkadaşımız Devlet Bahçeli’ye selam ve şükranlarımı ifade ediyorum," dedi. Terörle mücadelede kararlı bir duruş sergileyen Bahçeli’nin tutumunun kendileri için önemli olduğunu belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ülke için daha güçlü bir geleceği hedeflediğini söyledi.

Bu mesajlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Cumhuriyetin kuruluş değerlerini yücelten, hem de ülkenin birlik ve beraberliğini vurgulayan bir konuşma yaptı. Erdoğan, tüm vatandaşları bir arada tutan değerlere sahip çıkmanın önemini dile getirerek, gelecek nesillerin de bu değerler etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı.