Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, Haliç Kongre Merkezi'nde sağlık çalışanlarıyla buluştu. Programa 81 ilde görev yapan sağlık personeli katıldı ve Erdoğan onları selamlayarak ramazanlarını kutladı.

Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Ayrıca, vazife esnasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına rahmet diledi ve ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personeline teşekkür etti.

Erdoğan, sağlık personelinin insanların en çaresiz hissettiği zamanlarda yardıma koşan kahramanlar olduğunu vurgulayarak, onların manevi ve ulvi vazifelerini takdir etti. Ayrıca, sağlık hizmetlerine erişimin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin son yıllarda sağlık altyapısına yapılan yatırımlarla başarıyla yönettiği en büyük sağlık krizlerinden biri olan Kovid-19 salgınına nasıl karşı koyduğunu anlattı.

Erdoğan, geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde sağlık altyapısının gücünü gördüklerini belirterek, depreme dayanıklı sağlık tesislerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, şehir hastanelerinin salgın ve deprem gibi acil durumlarla mücadelede sembolik bir rol oynadığını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlık personeline destek verilmesinin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin artık hastalarını yurt dışına göndermek zorunda kalmadığını, aksine Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yapılan iyileştirmeleri ve sahip çıkılmasını vurguladı.

Son olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu ve müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, sağlık personelinin görevlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmesi için gereken adımların atılacağını belirtti. İftar programına katılan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, ramazanlarını ve Tıp Bayramlarını kutladı.