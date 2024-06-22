Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na Yönelik Saldırılar Hakkında Açıklama

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kişisel internet sitesinde "Cumhur İttifakı saldırılarının altında ne yatmaktadır? Böl, parçala, yönet…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında, Cumhur İttifakı'na yönelik saldırıların arkasında yatan nedenleri açıklayan Soylu, bu saldırıların temel sebebinin 2028 seçimleri olduğunu vurguladı. Soylu'ya göre, Cumhur İttifakı sarsılmadan ve parçalanmadan 2028 seçimlerine ulaşırsa, CHP ve Batı cephesi PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin desteği olmadan yüzde elli oy oranına ulaşamaz.

Görüşmeler ve İttifakın Geleceği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi, MHP ve AK Parti arasında bir dizi açıklama ve fotoğraflı mesajlara neden olmuştu. Süleyman Soylu, daha önce de ittifak hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuş ve şimdi de bu görüşmelerin arka planını değerlendiren bir yazı yayınladı. Yazısında, Batı cephesi destekli operasyonların MHP'yi hedef alarak ittifakın temellerini sarsmaya çalıştığını belirtti. CHP öncülüğündeki 'örtülü ittifak'ın üç aşamalı hedefi ise şöyle sıralandı:

MHP'yi Cumhur İttifakı'ndan uzaklaştırmak.

Terör örgütünün desteğini gizli bir şekilde almak.

50+1 formülünü aşağı çekerek, HDP'ye olan bağımlılığı azaltmak ve ittifak zorunluluğunu ortadan kaldırarak Cumhur İttifakı'nı ayrı ayrı seçimlere teşvik etmek.

2023 Seçimlerinden 2028'e Giden Yol

Soylu, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı iddiasını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini milletin desteğini alarak kazandığını hatırlattı. Ancak şimdi, aniden artan ve 31 Mart seçim sonuçlarının maliyetini ittifaka yükleyen saldırıların temelinde 2028 seçimlerinin yattığını belirtti. Siyasetin karmaşık bir yapı olmadığını, sorunların ve cevapların basit olduğunu ifade eden Soylu, Cumhur İttifakı'na yapılan saldırıların da basit bir nedeni olduğunu, bunun da 2028 seçimleri olduğunu söyledi.

Batı Cephesinin Hedefleri ve Stratejileri

Soylu'ya göre, Batı cephesi destekli operasyonel akıl, MHP'yi hedef alarak ittifakın temellerini sarsmayı ve iki siyasi partinin tabanlarında soğukluk yaratmayı amaçlıyor. CHP öncülüğündeki örtülü ittifakın, MHP'yi Cumhur İttifakı'ndan uzaklaştırarak terör örgütünün desteğini almak ve 50+1 formülünü aşağı çekmek gibi hedefleri olduğunu belirtti. Batı cephesinin ise PKK devleti, Demirtaş ve Kavala gibi isimlerin serbest bırakılması ve Kıbrıs konularında üç ana gerekçesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Duruşu ve Gelecek Planları

Soylu, Türkiye'nin yükselişinin durdurulması, zayıflatılması ve istenilenlerin yaptırılması amacıyla Batı cephesinin Cumhur İttifakı'nı dağıtmak istediğini belirtti. Türkiye'nin tüm bu planları gördüğünü ve temkinli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze, Ukrayna-Rusya savaşı, İran'daki olaylar ve bölgedeki istikrarsızlık planlarının bu durumdan bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Son olarak, Batı cephesinin ihalesine talip olanların bu topraklarda bitmeyeceğini, ancak sonlarının birbirlerine benzeyeceğini söyledi.