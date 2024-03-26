CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türk milletine yönelik skandal ifadeler kullanarak büyük tepki çekti. Akgün, katıldığı bir programda Türk milletini alenen aşağılayarak, "Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahil Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Çünkü biz çalışarak kazanma en iyisini yapma konusunda, genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz." şeklinde çarpıcı bir ifade kullandı.

Program sırasında bir katılımcının "Başkanım, söylemin Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?" tepkisine ise Akgün, "Aşağılıyor tabii ki. Yükselmesi için bana örnek vereceksin. Diyeceksin ki; 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar. 12-14 aracı var Amerika'dan Avustralya'ya kadar Kore arabasına binerler. Çünkü teknolojisi yüksek." şeklinde cevap verdi.

Akgün'ün bu çarpıcı ifadeleri sosyal medyada geniş çapta tepkiyle karşılandı ve birçok kişi tarafından kınandı.

