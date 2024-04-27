CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme niyeti, CHP'de ciddi bir krize neden oldu. Parti içinde, eski ve yeni yönetim karşı karşıya gelirken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi bu görüşmeye eleştiriler yöneltti.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özel'in Erdoğan ile görüşmesinin parti içi istişarelerle yapılması gerektiğini savunarak, bu konunun eski genel başkanlara ve genel başkan yardımcılarına danışılarak gerçekleştirilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Özel'in Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin şeffaf bir şekilde yapılmasını ve görüşülen konuların kamuoyuna açıkça ifade edilmesi gerektiğini öne sürdüler.

Bu arada, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na cevabı gecikmedi. Özel, yaptığı açıklamada, "Birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" diyerek, eski liderlere sert bir eleştiride bulundu. Özel, Denizli'de yaptığı konuşmada ise, "Müzakere de eden, mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık" diyerek partinin yeni yönünü savundu.

Bu gelişmeler, CHP içinde yeni bir ayrışmanın sinyallerini verirken, Kılıçdaroğlu'nun Özel'e yönelik eleştirilerinin ve Özel'in sert yanıtının parti içindeki gerginliği daha da artırdığı görülüyor. Görüşmenin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi konusu parti içinde tartışma yaratmaya devam ederken, bu krizin nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.