CHP’de Yeni Gerilim: Kılıçdaroğlu’na Duruşma Çağrısı Sonrası İmamoğlu ve Yavaş’tan Farklı Mesajlar

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gündem yine hareketli. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Kasım’da görülecek olan hapis ve siyasi yasak istemli davasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, partisinin desteğini talep etti. Ancak bu çağrı, partinin önde gelen isimleri arasında farklı yankılar buldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan gelen mesajlar, partideki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Kılıçdaroğlu’ndan “Safları Sıklaştırın” Çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hakkındaki dava sürecine dair destek istedi. “Safları sıklaştırın” diyerek bir nevi birlik çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, bu duruşmayı sadece kendisi için değil, partisi ve demokrasi adına önemli bir mücadele olarak nitelendirdi. Mesajında, tüm partilileri ve destekçilerini bu davanın önemine dair bilinçlendirmek istediğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu’ndan “Bizim Safımız Belli” Yanıtı

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı paylaşım dikkat çekti. İmamoğlu, “Bizim safımız belli” başlığıyla bir video paylaşarak, dikkatleri üzerine topladı. Video, Kılıçdaroğlu’na dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı. Bu durum, CHP içinde İmamoğlu’nun farklı bir pozisyonda durduğu iddialarını yeniden alevlendirdi. Partililer arasında, İmamoğlu’nun mesajının birlik çağrısına gölge düşürdüğü yorumları yapıldı.

Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na Tam Destek

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde adı sıkça gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu’nun çağrısına tam destek verdi. Yavaş, sosyal medya hesabında, “Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu’nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adaletin tecelli etmesi için yanındayız.” diyerek açıkça tarafını belli etti. Mansur Yavaş’ın bu mesajı, partide Kılıçdaroğlu’nun yanında duran isimler tarafından memnuniyetle karşılandı.

CHP İçindeki Gerilim Tırmanıyor mu?

CHP içinde liderlik tartışmalarının etkisi hâlâ sürerken, Kılıçdaroğlu’na yönelik bu dava süreci parti içindeki ayrışmaları daha belirgin hale getirmiş gibi görünüyor. İmamoğlu ve Yavaş’ın farklı üsluplarda verdiği mesajlar, parti içinde olası bir liderlik mücadelesinin ipuçları olarak değerlendiriliyor. Bazı partililer, İmamoğlu’nun çıkışını gereksiz bulurken, Mansur Yavaş’ın ise Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği takdir etti.

Davanın Siyasi Etkileri Ne Olacak?

Kılıçdaroğlu’na açılan dava, sadece hukuki bir mesele değil, aynı zamanda CHP’nin siyasi geleceği için de bir sınav niteliğinde. 22 Kasım’daki duruşma, yalnızca Kılıçdaroğlu’nun değil, partinin genel siyasi duruşunun da değerlendirileceği bir platform olacak. Tüm gözler, bu süreçte CHP’nin nasıl bir strateji izleyeceğine çevrilmiş durumda.