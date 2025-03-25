Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık olarak ifade verdi.​

Kemal Ölmez, kurultay sırasında delegelere farklı numaralardan gelen aramalarla oylarını değiştirmeleri için teklifler yapıldığını belirtti. Kendi hattına da benzer bir çağrı geldiğini ifade eden Ölmez, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik." şeklinde konuştu. Ayrıca, kendisini arayan numaraların kime ait olduğunun belirlenmesi için HTS kayıtlarının incelenmesine rıza gösterdiğini belirtti.​

Nazım Demir ise kurultay döneminde Hakkari CHP İl Başkanı olarak görev yaptığını ve delegelere para, makam ve mevki teklif edildiğini öne sürdü. Demir, "CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu Mehmet Fatih Taş'ın İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu şekilde adaylardan Özgür Özel'e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum. Bu konuda farklı kişilere de teklifler yapıldığını duyuyorduk." ifadelerini kullandı.​

Soruşturma kapsamında, partinin Batman delegesi Yılmaz Özkanat da tanık olarak ifade verdi. Özkanat, kurultaydan bir gün önce Batman il teşkilatı olarak Ankara'ya geldiklerini ve partinin ayarladığı bir otele yerleştiklerini anlattı. Kurultaydan önceki akşam Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, 10 kişilik delegeyi otelde topladığını ve kendilerine "Sizler, hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz." dediğini belirtti. Özkanat, bu teklifi reddettiğini ve baskılara karşı direndiğini ifade etti. Ayrıca, kurultay sonrasında partiden ihraç edildiğini ve bunun haksız bir işlem olduğunu savundu.​

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerin aydınlatılması açısından büyük önem taşıyor. Delegelere yapılan bu tür tekliflerin parti içi demokrasiye zarar verdiği ve siyasi etik açısından kabul edilemez olduğu vurgulanıyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, diğer delegelerin de ifadelerine başvurulması ve iddiaların derinlemesine incelenmesi bekleniyor.​