CHP’de Kurultay Çıkmazı: İktidar Mücadelesi Alevleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) iç siyaset, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın yaptığı “kurultay” çağrısıyla yeniden gündemde. Esenyurt’ta başlayan parti içi çatışmalar, Salıcı’nın “CHP çizgiden çıktı” açıklamasıyla daha da büyüdü. Parti politikalarının eleştirilmesine ve değişim talebine dayanan bu çıkış, parti içindeki iktidar mücadelesini körükledi.

Salıcı’dan ‘Kurultay’ Talebi

Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP’nin siyaset belirleme anlayışını eleştirdi. “CHP, siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez” diyen Salıcı, kurultay sürecinin bir lütuf değil, parti üyelerinin hakkı olduğunu vurguladı. Ayrıca, eski Genel Sekreter Kamil Kırıkoğlu’nun sözlerine atıfta bulunarak, “Partimizin genel başkanı bir padişah değildir” ifadesini kullandı.

Salıcı’nın bu çıkışı, parti yönetiminde ve milletvekilleri arasında sert tartışmalara yol açtı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in Salıcı’ya yönelik “kibir ve ihtiras” suçlaması ise tansiyonu daha da yükseltti.

Sosyal Medyada Polemik

Salıcı’nın kurultay çağrısı sonrası başlayan tartışma, CHP içinde sosyal medya üzerinden söz düellosuna dönüştü. Yücel, Salıcı’yı kişisel hırsla hareket etmekle suçladı ve “Partinin kurumsal kimliğine zarar veren her eylem ve söyleme kayıtsız kalınmayacaktır” dedi.

Ancak bu ifadeler, İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın tepkisini çekti. Polat, Salıcı’nın eleştirilerinin yerinde olduğunu belirterek, parti içinde sorumluluk sahibi kişilerin açıklamalarında daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

50 Milletvekili Kurultay Çağrısı İçin Harekete Geçti

Parti içindeki kriz, 50 milletvekilinin olağanüstü kurultay çağrısı yapmak için imza toplamaya başladığı iddiasıyla daha da derinleşti. Salıcı’nın, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı bilinen bir isim olarak yaptığı eleştiriler, parti tabanında geniş yankı uyandırdı.

Salıcı, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştirerek, partinin siyasi rotasının belirsiz olduğunu ve bu durumun genel başkanlık makamına yakışmadığını söyledi.

CHP’de Değişim ve Gelecek Arayışı

Tartışmalar, partide uzun süredir konuşulan değişim talebini yeniden gündeme taşıdı. CHP içinde bir kesim, kurultay çağrısını parti içi demokrasinin bir gereği olarak görürken, bir diğer kesim ise bu tür girişimlerin partinin imajına zarar verdiği görüşünde.

Son yaşananlar, CHP’nin yalnızca siyasi rakipleriyle değil, kendi içinde de önemli bir mücadele içinde olduğunu ortaya koyuyor. Partinin geleceği ve siyasi çizgisi konusunda alınacak kararlar, bu iç tartışmaların sonucunda şekillenecek.

CHP’nin Önündeki Zorlu Süreç

Kurultay tartışmalarının CHP’nin tabanında nasıl karşılık bulacağı ve parti yönetiminin bu krizden nasıl çıkacağı merakla bekleniyor. CHP’nin bu iç hesaplaşmayı nasıl yöneteceği, parti içindeki dengeleri ve dışarıdaki siyasi mücadelesini doğrudan etkileyecek.