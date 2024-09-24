Ortadoğu'da Gerilim Tırmanıyor, Savaş Bölgeyi Tehdit Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York'ta düzenlenen bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in son dönemlerde gerçekleştirdiği saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirterek, İsrail’in Lübnan’a karşı yürüttüğü operasyonlar ve yaptığı son açıklamaların, savaşın bölgeye yayılma riski taşıdığını ifade etti. Ayrıca küresel kurum ve kuruluşların Gazze’deki zulmü durdurmak adına somut ve etkili adımlar atmamasından yakındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TASC tarafından düzenlenen bu etkinlikte, Türk-Amerikan toplumunun temsilcileriyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Amerika'da yaşayan Türk toplumunun birliğinin ve beraberliğinin, Türkiye'nin çıkarları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Etkinliğe katılan iş insanlarını ve girişimcileri başarılarından ötürü tebrik eden Erdoğan, ABD genelinde düzenlenen Türk Günü Yürüyüşleri ve festivallerinin Türkiye'nin Amerikalı dostlarına tanıtılmasına katkı sağladığını söyledi.

Türk Toplumuna Uyarılar

Erdoğan konuşmasında, Amerika’daki Türk toplumuna, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin önemine de dikkat çekti. Özellikle bu örgütlerin, sadece Türkiye’ye değil, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına da zarar vermeye çalıştığını belirterek, bu konuda toplumdan dikkatli olmalarını istedi. Erdoğan, bu örgütlerin, ticari ve toplumsal ilişkilerde de zarar vermek amacıyla hareket ettiklerini, toplumda ayrışmaları ve bölünmeleri körüklemeye çalıştıklarını vurguladı.

Ayrıca, Türkiye’nin terörle mücadelede hem sahada hem de masada en aktif mücadeleyi veren ülkelerden biri olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, Türk toplumunun birlik içinde olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Amerikalı karar alıcılara ve ticari çevrelere doğru bilgilerin iletilmesinin önemine değindi. Ayrıca, terör örgütlerinin Türkiye karşıtı operasyonlarına karşı teyakkuzda olunması gerektiğini söyledi.

İslam Düşmanlığı ve Irkçılık Artışta

Erdoğan, Batı dünyasında artan İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına da dikkat çekti. Özellikle Avrupa’da bu tür nefret söylemlerinin büyük bir sorun haline geldiğini ve mescitlere, Müslümanlara ait iş yerlerine yönelik saldırıların her geçen gün arttığını ifade etti. Aşırı sağcı akımların hedefinde göçmenler ve Müslümanlar olduğuna vurgu yapan Erdoğan, bu sorunun yalnızca Müslüman toplumu değil, Batı’daki genel huzuru da tehdit ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, İslam düşmanlığına karşı hem kendi vatandaşlarını hem de tüm Müslümanları koruma konusunda kararlı adımlar attığını belirten Erdoğan, bu bağlamda Birleşmiş Milletler’de yürütülen çalışmalara dikkat çekti. 15 Mart tarihinin BM tarafından "İslamofobiyle Mücadele Günü" ilan edilmesinde Türkiye'nin öncülük ettiğini hatırlatarak, bu tür adımların Batı'daki aşırı sağ akımlara karşı baskı unsuru olduğunu ifade etti.

Bölgesel İstikrar Tehdit Altında

Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin çevresindeki çatışmaların ve savaşların, bölgesel ve küresel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Özellikle İsrail’in Gazze’ye ve Lübnan’a yönelik saldırılarının, Ortadoğu'da savaşın yayılma riskini artırdığını belirtti. İsrail’in bölgedeki eylemlerinin, barışın tesisini zorlaştırdığını ifade eden Erdoğan, küresel kurumların İsrail’in işgal ve saldırılarını engellemekte yetersiz kaldığını da dile getirdi.

Erdoğan, İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı politikalara karşı Türkiye’nin sessiz kalmadığını ve kalmayacağını vurguladı. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine ve tarihi statüsüne yönelik her türlü saldırıya karşı Türkiye’nin kararlı duruş sergilemeye devam edeceğini söyledi.

ABD'deki Türk Toplumuna Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Amerika’daki Türk toplumunun, Müslüman Amerikalılar ve diğer toplumlarla daha yakın ilişkiler kurmasının önemine dikkat çekti. Filistin davasına destek veren Amerikalı grupların gösterilerinin değerli olduğunu ifade eden Erdoğan, Washington, New York, Boston ve Chicago gibi şehirlerde Müslüman Amerikalılarla ortak faaliyetler yürütmenin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan ayrıca, Amerika'daki Türk toplumunun daha güçlü bir duruş sergileyebilmesi için birlik ve dayanışmanın şart olduğunu belirterek, Türk toplumunun Amerika'da daha etkin ve güçlü temsil edilmesi gerektiğini söyledi. Amerika'da yaşayan Türklerin kültürel ve dini kimliklerini koruyarak, Amerikan toplumuna entegre olmalarının önemini bir kez daha hatırlattı.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada İsrail’in bölgedeki politikalarını sert bir şekilde eleştirerek, bu durumun bölgesel barışı tehdit ettiğini söyledi. Ayrıca, küresel kurumların yetersizliği ve İslam karşıtlığının yükselişi üzerine de önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin bu sorunlara karşı kararlı mücadelesine devam edeceğini belirten Erdoğan, Türk toplumuna da birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.