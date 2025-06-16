Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye-Venezuela ilişkilerinde ticaretin her geçen yıl arttığını belirterek, iki ülke liderlerinin 3 milyar dolarlık dış ticaret hedefi koyduğunu ve bu rakamın orta vadede gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde düzenlenen "Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı"nın açılışında konuşan Bolat, Venezuela heyetini Türkiye’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu fuarın Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Bolat, daha önce Karakas’ta iki defa fuar gerçekleştirildiğini ve kasım ayında yeniden Karakas’ta bir organizasyon yapılacağını duyurdu.

“Ticaret hacmi dört kat arttı”

Bolat, iki ülke arasında 2018 yılında 152 milyon dolar olan ticaret hacminin 2024 itibarıyla 665 milyon dolara çıktığını belirtti. “Bu tempoyu sürdürürsek yıllık 3 milyar dolar hedefi birkaç yıl içinde gerçekleşebilir” dedi.

Venezuela’nın 15 milyar dolarlık ithalatında Türkiye’nin daha fazla pay alabileceğini vurgulayan Bolat, aynı şekilde Türkiye’nin ithalatında da Venezuelalı firmalar için yeni fırsatlar olduğuna dikkat çekti.

Anlaşmalar hazır, onay süreci başladı

Ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına gerekli yasal altyapının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Bolat, Serbest Ticaret Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının iç onay süreçlerinin ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

Uçuşlarda yeni dönem, turizmde hızlı artış

Bolat, Türk Hava Yolları'nın haftada 8 seferle Venezuela’ya uçuş sağladığını, doluluk oranlarının yüksek olduğunu ve yakın zamanda uçuş sayısının artırılmasının beklendiğini açıkladı.

Ayrıca, TÜRSAB ile Venezuela Seyahat Acenteleri Birliği’nin yaptığı anlaşma doğrultusunda Venetur’un İstanbul’da ofis açacağını duyurdu. Son beş yılda Venezuela’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 9 kat artarak 27 bine ulaştığını da sözlerine ekledi.

“İş görüşmeleriyle dolu verimli bir fuar”

Fuar kapsamında Venezuela’dan gelen kamu yetkilileri ve iş insanlarının Türk muhataplarıyla birebir görüşmeler yapacağını belirten Bolat, bu temasların yeni sözleşmelere ve iş birliklerine dönüşmesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Bolat, açılış konuşmasının ardından fuarın kurdelesini keserek stantları ziyaret etti.