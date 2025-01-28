Bir Zamanlar İstanbul: 90’ların İstanbul’unda Destansı Bir Adalet Hikayesi

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Bir Zamanlar İstanbul, güçlü hikayesi, dev prodüksiyonu ve yetenekli oyuncu kadrosuyla sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yerini alıyor. İlk fragmanıyla büyük ilgi gören dizinin ikinci fragmanı da yayınlandı. Dizi, 7 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de izleyicileriyle buluşacak.

90’ların İstanbul’una Yolculuk

Bir Zamanlar İstanbul, izleyicilerini 90’ların İstanbul’una götürüyor. Devasa prodüksiyonuyla Riva Bozdağ Film Platoları’nda özel olarak inşa edilen set, dönemin atmosferini birebir yansıtarak seyircilere nostaljik bir deneyim sunuyor. Hikaye, iki üniversite öğrencisinin İstanbul’un karanlık yüzüne karşı verdikleri adalet mücadelesini konu alıyor.

Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı dizide, Ali ve Seher karakterleri adaletsizliklere karşı dimdik duran iki cesur figürü canlandırıyor. Okul koridorlarında başlayan adalet arayışları, onları suç dünyasının dengesini değiştirecek bir mücadeleye sürüklüyor.

“Her büyük hikaye, bir yol ayrımında başlar.”#BirZamanlarİstanbul 7 Şubat Cuma günü saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor.@trt1 pic.twitter.com/0aequijMUe — Bir Zamanlar İstanbul (@bzistanbultrt) January 26, 2025

“Her Büyük Hikâye Bir Yol Ayrımıyla Başlar”

Dizinin merkezinde, Ali ve Seher’in güç karşısındaki dik duruşları ve boyun eğmeyen karakterleri bulunuyor. Köroğlu efsanesinden ilhamla, zalimin gücüne aldırmadan adalet için savaşan bu ikili, izleyicilere ilham verecek sahneler sunuyor. Dizinin unutulmaz replikleri ve dramatik anları, izleyiciler için uzun süre hafızalarda yer edecek.

Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu

Bir Zamanlar İstanbul, yalnızca etkileyici hikayesiyle değil, aynı zamanda deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren kadrosuyla da dikkat çekiyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’a; Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Özge Özder, Kaan Taşaner, Didem Balçın ve Şebnem Dönmez gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Bu güçlü ekip, dizinin hikayesini en etkileyici şekilde izleyicilere ulaştırmayı hedefliyor.

Bir Çağın Hikayesi

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizi, yalnızca bir televizyon yapımı olmanın ötesine geçerek bir dönemin ruhunu yansıtmayı hedefliyor. Akılda kalıcı sahneler, unutulmaz karakterler ve etkileyici diyaloglar, izleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor.

Sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen Bir Zamanlar İstanbul, adaletin, aşkın ve cesaretin hikayesini anlatmaya hazırlanıyor. 7 Şubat Cuma akşamı TRT1 ekranlarında başlayacak bu macera, izleyenlere derin bir etki bırakacak gibi görünüyor.