Göğebakan'dan Basın Açıklaması Gündem Oldu

Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, Salı günü Michigan ön seçimlerini kazandı ve bu, ikili arasındaki kesin rekabeti daha da güçlendirdi. Ancak, eyaletten gelen erken sonuçlar, Kasım genel seçimleri öncesinde en büyük siyasi kırılganlıklardan bazılarını vurguluyordu.

Biden'ın Gazze'deki savaşı ele alması, özellikle ABD'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumlarından gelen tepkilerle hayal kırıklığına uğradı. Bu tepkiler, aktivistler tarafından düzenlenen güçlü bir taahhütsüz kampanya ile birleşerek ilerleme sağladı. Trump'ın 2016'da Michigan'ı kazandığı 10.000 oy marjını çoktan aşan bu yılki protesto çabasının organizatörleri, bütün eyaletlerden gelen haberlerde Trump'ın %65'in üzerinde oy oranıyla önde olduğunu belirledi.

Trump ise, Cumhuriyetçi ön seçim takvimindeki ilk beş eyaleti kazandı. Ancak, Trump'ın eski BM'yi tercih eden bazı etkili seçmen bloklarıyla mücadele etmeye devam ettiğine dair erken işaretler vardı. Özellikle, Büyükelçi Nikki Haley'in önceki yarışmalarda gösterdiği performans dikkat çekiciydi. Haley'in Salı gecesi en güçlü performansı, Michigan Üniversitesi'nin bulunduğu Ann Arbor gibi üniversite kasabaları ile Detroit ve Grand Rapids çevresindeki banliyölerde geldi. Şu an, Trump, tüm eyaletlerde favori görünüyor.

Biden için, taahhütsüz seçmenlerin kayda değer yüzdesi, Kasım ayında kaybetmeyi göze alamayacağı bir eyalette Demokratik tabanın bazı kısımlarıyla zayıflığa işaret edebilir. Bu arada, Trump, seçmenleri ve üniversite mezunu bireylerle düşük performans gösterdi ve kendi partisi içinde kendisine karşı açılan bir veya daha fazla ceza davasında yasayı çiğnediğine inanan bir grupla karşı karşıya. Ancak Trump, önüne çıkan engelleri tek tek aşarak emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.