Belediyelerde Usulsüz Harcamalar: CHP’li Belediyelere Yeni Soruşturma Açıldı!

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi, usulsüz harcama iddialarıyla gündemde. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerle ilgili başlatılan incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de benzer iddialarla soruşturma kapsamına alındı. Beykoz Belediyesi’ndeki konser ve spor kulübü devir süreçleri de savcılığın radarında.

Ankara ve İstanbul’da Usulsüzlük İddiaları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bazı etkinliklerinde kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığına yönelik ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Aynı kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İBB’nin çeşitli etkinlikleri için harcanan bütçelerde kamu zararı olup olmadığını araştırmak için İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle iş birliği içinde bir inceleme başlattı.

Sayıştay raporlarında İBB’nin 2019’dan itibaren etkinlik ve konserler için toplam 3 milyar 155 milyon TL harcadığı iddia edilmişti. Bu raporda, özellikle bazı konserlerin maliyet hesaplarının şeffaf olmadığı ve rekabeti sınırlandırıcı uygulamalara yol açıldığı vurgulandı.

Beykoz Belediyesi’nde Şaibeli Harcamalar

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen üç konser için yaklaşık 20 milyon TL’lik bir bütçe ayrıldığı ve bu süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiaları kamuoyunda büyük tepki çekti. Ayrıca TFF 2. Lig’deki Tuzlaspor’un Beykoz 1908’e devredilmesi sırasında gerçekleşen işlemler de inceleme altına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, bu harcamaların kamu zararına yol açıp açmadığını tespit etmek için soruşturma başlattı ve İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep etti.

SGK Borçları Dikkat Çekiyor

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan toplam borcu 150 milyar TL’yi bulurken, en borçlu beş belediyenin CHP’ye ait olduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 9,6 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi (8,4 milyar TL), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (5,9 milyar TL), Adana Büyükşehir Belediyesi (4,2 milyar TL) ve Şişli Belediyesi (2,5 milyar TL) takip etti.

150 milyar TL’lik toplam borcun parti bazında dağılımına bakıldığında, CHP’nin bu borcun yüzde 67,5’ine sahip olduğu, AK Parti’nin yüzde 25, MHP’nin yüzde 3 ve DEM Parti’nin yüzde 2 oranında borç yükü bulunduğu ortaya çıktı.

Kamu Kaynaklarının Kullanımında Şeffaflık Eksikliği

Sayıştay raporlarında, belediyelerin etkinlik ve konser organizasyonlarında şeffaflık ilkesinden uzaklaşarak ihale süreçlerinde rekabeti sınırladığı belirtiliyor. Raporda, bazı sanatçılara net 2 milyon TL’ye varan kaşe bedellerinin ödendiği ancak bu sanatçıların hangi kriterlere göre seçildiği veya bu bedelin nasıl belirlendiği konusunda açıklama yapılmadığına dikkat çekildi.

Belediyelerde İsraf Tartışmaları

CHP’li belediyelere yönelik bu soruşturmalar, kamu kaynaklarının verimli kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar, hem CHP’li hem de diğer partiye mensup belediyelerin kamu kaynaklarının kullanımında daha şeffaf ve hesap verebilir olmalarını talep ediyor.

Gelecek Süreçte Neler Olacak?

Savcılık soruşturmalarının sonuçlarına göre, usulsüz harcamalardan sorumlu olan belediye yetkililerinin görevden alınması ya da hukuki yaptırımlarla karşılaşması bekleniyor. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu süreçte, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin tüm yerel yönetimler için bir standart haline gelmesi gerektiği ifade ediliyor.