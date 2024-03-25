Emeklilerin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri için beklenen haber nihayet geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklilere müjdeli haberi verdi. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihler netleşti.

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, emekli vatandaşların bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Bu haberle birlikte milyonlarca emeklinin yüzü güldü, bayram öncesi maddi kaygılar bir nebze olsun hafifledi.

Ödemelerin detaylarına bakıldığında, SSK emeklileri için 2-4 Nisan tarihleri arasında ödemeler yapılacak. 17-18 olanlara 2 Nisan'da, 10-20-21-22 olanlara 3 Nisan'da, 23-24-25-26 olanlara ise 4 Nisan'da ödemeler gerçekleştirilecek. Bağ-Kur emeklileri tamamıyla 5 Nisan'da ödemelerini alacaklar.

Emekli Sandığına dahil olanlar için ise durum biraz farklı. 1-2 olanlara 2 Nisan'da, 2-4-5 olanlara ise aylıkları ile birlikte aynı gün içerisinde 3-5 Nisan tarihleri arasında ikramiyeleri yatırılacak.

Bu müjdeli haberi daha da değerli kılan bir detay var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracaklarını duyurmuştu. Giresun'daki bir mitingde bu müjdeli haberi duyuran Erdoğan, emeklilerin yüzlerini güldürdü. Bu artışla birlikte, ekonomik sıkıntılar içinde olan birçok emeklinin yükü hafifleyecek ve bayram coşkusu daha da artacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine göre, ülkede emekli maaşı alan ve vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi bulunuyor. Yapılan iyileştirmelerin bütçeye maliyeti hesaplandığında, ülkenin ekonomik tablosunun daha net anlaşılacağı belirtiliyor. Asıl amaçları ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlamak olan hükümet, hayat pahalılığı sorununu çözmenin diğer alanlarda da hızlı ilerlemeyi sağlayacağını vurguluyor. Bu müjdeli haberle birlikte, emeklilerin ve ailelerinin bayram sevinci daha da artacak gibi görünüyor.