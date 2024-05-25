Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiyeleri için takvimlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak." dedi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılması konusuna da değindi. "Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız." ifadelerini kullanan Işıkhan, temel hedeflerinin Türk lirasının verimini artırmak ve satın alma gücünü yükseltmek olduğunu vurguladı. Enflasyonun düşmesiyle refah düzeyinin de artacağını belirten Bakan, bu doğrultuda kalıcı refahı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce yapılacağını ve takvimin yakında açıklanacağını duyurdu. Ayrıca, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin emekli bulunduğunu belirten Işıkhan, emeklilerin sosyal ve ekonomik desteklenmeleri için kamu ve özel sektörle çeşitli anlaşmalar yaptıklarını ifade etti. Bu anlaşmalar sayesinde emekliler, haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetler ve zincir marketlerden online pazar yerlerine kadar birçok alanda avantajlı hizmetlerden yararlanabilecekler.

Bakan Işıkhan, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmaların devam ettiğini ve bu konuda kararlı adımlar attıklarını söyledi. Emeklilere yönelik özel indirim ve avantajların artırılması için daha fazla kurum ve kuruluşla işbirliği içinde olduklarını belirtti.

EYT Düzenlemesi

EYT düzenlemesi hakkında da önemli bilgiler veren Işıkhan, yaklaşık 2 milyon kişinin bu düzenleme kapsamında emekli olduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içinde 2,5 milyon kişinin daha emekli olacağını açıkladı. EYT düzenlemesi ile emeklilik sürecini hızlandırmak ve emeklilere hak ettikleri sosyal güvenceyi sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Işıkhan, emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını desteklemek için çeşitli projeler geliştirdiklerini ve bu projelerin yakın zamanda hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Bakan Işıkhan, emeklilerin refah düzeyini artırmak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için kapsamlı bir strateji izlediklerini belirterek, hükümetin bu konudaki kararlılığını vurguladı. Emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ilgili bilgilendirmelerin düzenli olarak yapılacağını ve emeklilerin haklarını en iyi şekilde korumaya devam edeceklerini söyledi.