Bahçeli'den Esad'a Çağrı: Türkiye ile Ön Şartsız Diyalog Kurmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki önemli konulara değindi. Bahçeli, Türkiye ekonomisinden sahte para iddialarına, Suriye’deki gelişmelerden Esad yönetimine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Ekonomisi: "Ufkumuz Açıldı"

Bahçeli, Türkiye ekonomisinin zor günleri geride bıraktığını belirterek, “Dezenflasyon süreci başladı. Türkiye ekonomisi 4 yıl kesintisiz 17 çeyrektir büyüme potansiyeli göstermiştir,” dedi. 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin ülke için hayırlı olmasını dileyerek, bütçeyi desteklediklerini vurguladı.

Sahte Para İddialarına Sert Tepki

Son günlerde dolaşan sahte dolar iddialarını “operasyon” olarak nitelendiren Bahçeli, “600 milyon dolara yakın sahte para iddiaları külliyen yalan ve saptırmadır. Bu, Türkiye’ye yönelik bir operasyondur,” ifadelerini kullandı. İstanbul Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmaya destek vererek, “Sahte parayla mücadele amansız şekilde sürmelidir,” dedi. Ayrıca vatandaşlara sakin kalmaları ve spekülasyonlara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Cumhur İttifakı ve Devlet Aklı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin geleceği için ilke ve irade birliği olduğunu belirterek, “Türk milletinin asırlardır izlediği siyaseti sürdürüyoruz. Hezimet, gerilemek değil vazgeçmektir,” dedi. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ekonomik ve mali bağımsızlık konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Suriye ve Esad’a Mesaj

Suriye’deki istikrarsızlık konusunda sağduyulu hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, Ankara’nın vizyonuna bağlı kalınarak güvenlik odaklı bir duruş sergilendiğini vurguladı. Esad yönetimine çağrıda bulunan Bahçeli, “Esad’ın Türkiye ile ön şartsız temas kurması kendi hayrına olacaktır,” dedi. Ayrıca YPG ve PYD’nin yok edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Terör ya bitecek ya da Türkiye bahara uyanacaktır,” dedi.

ABD ve Rusya’ya Eleştiri

Bahçeli, ABD ve Rusya’nın Suriye’de teröristleri bölgeden çekme sözlerini tutmadıklarını belirtti. PYD/YPG’nin Türkiye’nin düşmanı olduğunu ifade ederek, “Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Teröristler ya yok edilecek ya da Türkiye sahadan çekilmeyecektir,” dedi.

Barış ve Huzur Vurgusu

Bahçeli, Suriye’nin istikrar ve huzura kavuşmasının Türkiye için önemli bir hedef olduğunu belirtti. Ancak bunun gerçekleşmeden coğrafi bölgelerin terk edilmesinin felaket olacağına dikkat çekti. Mezhep temelli politikaların terk edilmesi gerektiğini ifade ederek, barış ve huzurun sağlanması için ön şartsız diyalog çağrısında bulundu.

Sonuç olarak, Bahçeli’nin açıklamaları Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve güvenlik konularındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Suriye konusunda iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Esad yönetimine uzatılan elin tutulmasını istedi.