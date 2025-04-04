Bahçeli İki Ay Sonra Sahnede: Sessiz Dönüşle Siyasi Mesaj Verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatı sonrası yaklaşık iki ay süren tedavi ve dinlenme sürecinin ardından mesaisine yeniden başladı. İlk durağı, partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarı oldu. Ziyaret sırasında verdiği görüntüler, Bahçeli'nin hem sağlığı hem de siyasi kararlılığı konusunda güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.

Sağlık Süreci Geride Kaldı

Şubat ayının başında planlı bir şekilde hastaneye yatırılan 77 yaşındaki Bahçeli’ye 10 yıl önce takılan yapay kalp kapağının zamanla işlevini yitirmesi nedeniyle operasyon yapılmıştı. MHP'nin resmi açıklamasına göre, 6 Şubat'ta gerçekleştirilen ameliyat başarıyla sonuçlanmış, Bahçeli birkaç gün sonra taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekilmişti.

Uzun bir sessizliğin ardından tekrar sahaya inen Bahçeli'nin sağlığına dair merak edilen tüm sorular, Ankara’daki Beştepe Mezarlığı’nda görüntülendiği o anlarla netleşti.

Türkeş’in Kabri Başında Saygı Duruşu

MHP liderinin ilk durağı, Türk siyasetinin efsanevi ismi Alparslan Türkeş’in kabri oldu. Ölümünün 28. yılında yapılan bu özel ziyarette Bahçeli, Türkeş’in mezarı başında dua etti. Basına herhangi bir açıklama yapmayan Bahçeli’nin sessizliğine rağmen verdiği görüntüler, kamuoyunda hem vefa hem de “göreve hazır” mesajı olarak yorumlandı.

Ziyarete katılan partililer ve vatandaşlar Bahçeli’ye büyük ilgi gösterdi. Aracına yönelirken vatandaşların sevgi gösterilerine bozkurt işaretiyle karşılık veren Bahçeli, halkla bağının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Siyaset Akademisi Ziyareti ve Sürpriz Karşılama

Kabir ziyaretinin ardından, Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'na geçen Bahçeli burada çiçeklerle karşılandı. Vakıf önünde toplanan vatandaşlar, MHP liderini bozkurt işareti yaparak selamladı. Aracının geçişi sırasında karanfiller atılması, Bahçeli’ye duyulan sevginin ve saygının sembolik bir göstergesi oldu.

Bahçeli, bu ziyaretin ardından MHP Genel Merkezi’ne geçerek partideki çalışmalara bizzat katılmaya başladı. Bu gelişme, “Bahçeli’nin sadece fiziksel olarak değil, siyasi olarak da yeniden sahada olduğu” şeklinde değerlendirildi.

Parti İçi Mesaj ve Siyasi Strateji

Bahçeli’nin kamuoyunun önüne çıkmadan önce ilk olarak Türkeş’in mezarına gitmesi, siyasi bir sembol olarak yorumlandı. MHP'nin ideolojik köklerine ve geçmişe duyduğu bağlılığı vurgulayan bu hareket, özellikle parti içindeki birlik ve liderlik mesajı açısından dikkat çekiciydi.

Bu ziyaretler aynı zamanda yaklaşan siyasi gündem için bir hazırlık ve “Bahçeli yeniden masada” mesajı olarak da değerlendiriliyor. Özellikle Türkiye’nin kritik dönemlerden geçtiği bir süreçte Bahçeli’nin yeniden aktif siyasete dönüşü, sadece MHP çevresinde değil, tüm siyasi arena açısından önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.