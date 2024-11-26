Bahçeli: “MHP Söylediği Her Sözün Arkasında Durmaya Devam Edecek”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İmralı ile Demokratik Eylem Meclisi (DEM) grubu arasında yüz yüze görüşme yapılması çağrısını yineleyerek, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası düzeyde karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti. Aynı zamanda, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı tutuklama kararını değerlendiren Bahçeli, insanlık suçlarının cezasız kalmayacağını vurguladı.

"Türkiye'nin Milli Mücadele Kararlılığı Devam Etmeli"

Bahçeli, konuşmasında Türkiye’nin çevresel tehditler altında olduğunu belirterek, milli ülkülerin korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. “Türkiye’nin çevresi füzelerle kuşatılmışken, milli şuurumuzu diri tutmalıyız” diyen Bahçeli, ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazandığı siyasi istikrarın önemini vurguladı. Bu sistemin Türkiye’ye hem bölgesel hem de küresel arenada manevra kabiliyeti sağladığını ifade etti.

Bahçeli, “Uyanık bir şuur ve derin bir basiretle muhtemel tehditlerin iç yüzünü görmeli ve buna karşı önlem geliştirmeliyiz,” şeklindeki sözleriyle de Türkiye'nin geleceği için teyakkuz halinde olmanın gerekliliğine işaret etti.

"Caniyahu Kaçamaz, Hesap Verecek"

Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski savunma bakanı hakkında tutuklama kararı almasını değerlendiren Bahçeli, bu kararın adaletin tecellisi açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Netanyahu’yu "Caniyahu" olarak nitelendiren Bahçeli, İsrail halkının bu lideri protesto etmek için sokaklara döküldüğünü hatırlattı. “İnsanlık suçu işleyenlerin cezasız kalmayacağını biliyoruz. İsrail yönetiminde soykırıma karışmış herkes, dökülen her damla kanın hesabını verecektir,” dedi.

"Terörsüz Türkiye Hedefi Birlikte Gerçekleşecek"

Bahçeli, terörle mücadelenin Türkiye'nin huzuru ve refahı için öncelikli bir konu olduğunu vurguladı. Kürt ve Türk halkının bin yıllık kardeşliğine dikkat çeken Bahçeli, “Kürt kardeşlerimizin terörle bir ilgisi olamaz. Hepimiz aynı devletin vatandaşlarıyız ve ortak bir kaderi paylaşıyoruz,” dedi. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

"MHP Kararlılıkla Pozisyonunu Koruyor"

Partisinin her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu belirten Bahçeli, daha önce yapılan açıklamaların arkasında olduklarını bir kez daha vurguladı. “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze görüşmelerin başlaması çağrımızı tekrarlıyoruz. İnandığımız yoldan vazgeçmeyeceğiz,” diyerek, partisinin bu süreçteki tutumunun net olduğunu ifade etti.

Bahçeli ayrıca, terörle mücadelenin yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhuyla sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.