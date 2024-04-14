Dünya Liderlerinden İran'a Tepkiler: Avrupa Kınadı, Çin İtidalli Olmaya Çağırdı

İran'ın İsrail'in Suriye'deki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya verdiği misilleme, dünya liderlerini harekete geçirdi. Avrupa Birliği, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını sert bir dille kınarken, Çin ise tarafları sukünete davet etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İran'ın saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran rejiminin saldırısını en güçlü ifadelerle eleştirirken, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani de benzer tepkiler verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Orta Doğu'daki durumun endişe verici olduğunu belirterek, Hollanda ve diğer ülkelerin İran'a saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Estonya Başbakanı Kaja Kallas da İran'ın saldırısını kınayarak, bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemenin önemine vurgu yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından artan gerilimden derin endişe duyduğunu ve tarafları itidalli olmaya çağırdığını açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise uluslararası toplumun yeni bir savaşı kaldıramayacağını belirterek, tarafları büyük askeri çatışmalardan kaçınmaya çağırdı.