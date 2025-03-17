Atlanta’da Ahıska Türklerinden Birlik ve Beraberlik İftarı!

Ramazan ayının manevi atmosferi, Atlanta Ahıska Türkleri Derneği’nin düzenlediği büyük iftar programında yoğun bir katılımla hissedildi. Derneğin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen bu özel etkinlik, farklı ülkelerden Müslüman toplulukların bir araya gelmesine vesile oldu. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı iftar programı, dayanışma ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı unutulmaz bir geceye dönüştü.

Birlik ve Beraberlik Ruhu Hâkimdi

İftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Gecede, Ramazan’ın manevi havası ve paylaşmanın önemi vurgulandı. Katılımcılar arasında iş insanları, aileler ve çocuklar yer alırken, herkes sofranın bereketini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bu anlamlı etkinlikte, özellikle Ahıska Türklerinin tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yapıldı. Türkiye’ye duyulan minnet ve şükran dile getirilirken, Türk ve Müslüman topluluklarının birlikte hareket etmesinin önemine değinildi.

İftar Programına Büyük İlgi

İftar yemeğine, ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri başta olmak üzere, farklı ülkelerden Müslüman topluluklar da katılım sağladı. Yoğun ilginin olduğu organizasyon, toplumun her kesiminden büyük takdir topladı. Atlanta Ahıska Türkleri Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, organizasyona gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesine önemli etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Programa katılan misafirler, Ramazan’ın anlam ve önemini birlikte paylaşmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Dernek yönetimine teşekkür eden konuklar, bu tür organizasyonların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplum İçin Önemli Bir Adım

Atlanta Ahıska Türkleri Derneği, sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle toplumu bir araya getirmeyi sürdürüyor. Eğitim, kültürel etkinlikler ve sosyal projelerle, Ahıska Türkleri ve diğer Müslüman toplulukların kaynaşmasına öncülük ediyor.

Özellikle yeni neslin, kültürel değerlerini koruyarak büyümesini sağlamak amacıyla yapılan bu tür organizasyonlar, toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Dernek yönetimi, önümüzdeki süreçte daha fazla insanın katılım sağlayabileceği etkinlikler düzenlemeyi hedeflediğini belirtti.

Atlanta’daki Ahıska Türkleri, tarihi miraslarını yaşatmaya devam ederken, geleneklerine bağlı kalmayı ve birlik içinde hareket etmeyi sürdürmek istediklerini ifade ediyor.

Ramazan ayının manevi huzurunu hep birlikte paylaşan katılımcılar, gecenin sonunda dernek yönetimine teşekkürlerini iletti ve bu tür etkinliklerin toplumu daha da kenetlediğini dile getirdi.