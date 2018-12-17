Antalya'da yılbaşı heyecanı başladı

Antalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezleri Belek, Side, Alanya ve Kemer'in bu yıl da yılbaşı tatili dolayısı ile çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlaması bekleniyor.

Kış sezonu nedeni ile bölgede tesislerin yarıya yakını kapalı bulunuyor ve tadilat çalışmaları gerçekleşiyor. Kış döneminde de açık olan otellerde ise yılbaşı için hazırlıklar devam ediyor.

Antalya'da yılbaşı programı hazırlayan otellerin 3 günlük yılbaşı paketlerine göre, zengin menülü yılbaşı galasının yanı sıra pek çok tanınmış yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Yılbaşı kokteyli ile başlayacak eğlence programları gala yemeği, dans şov, konser ve partilerle devam edecek.

Paket programlardan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar ise yüzde 50 indirimli faydalanacak. Antalya'da konaklamalı 3 günlük yılbaşı paketleri 5 yıldızlı otellerde bin 300 lira ile 9 bin lira arasında değişiyor.

Işıklar göz kamaştırıyor

Diğer yandan, kentteki alışveriş merkezlerinin yanı sıra Kundu ve Belek'teki 5 yıldızlı turistik tesisler, renkli süslemeleri ve bol ışıklandırmalarıyla dikkati çekiyor.

Tesisler, farklı tonlarda rengarenk ışıklarla ve Noel Baba figürleriyle süslendi. Otellerin girişinde çam ağaçları ve süslerinden oluşan Noel köşeleri hazırlanırken, dış ve iç cephelerindeki ışıklı süslemeler de göz kamaştırıyor.

Belek Turizm Bölgesinde hizmet veren beş yıldızlı otellerden masal konseptli The Land of Legends'te yeni yıl için gösteriler şimdiden başlarken, Orta Çağ şatolarını andıran tarzdaki tesis binaları da ışıklarla süslendi. Tesiste dans eden masal kahramanları, Noel ağaçları ve Noel Baba figürleri önünde fotoğraf çektiren konuklar, gecenin ilerleyen saatlerinde yağdırılan suni karla eğlenceli dakikalar geçirme fırsatı buluyor.