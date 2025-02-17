Altun’dan Muhalefete Sert Tepki: “Yargı Süreçlerine Müdahale Kabul Edilemez”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin yargı süreçlerine yönelik açıklamalarını eleştirerek, bağımsız yargının siyasi tartışmalara malzeme edilmesine tepki gösterdi. Altun, muhalefetin yargı süreçlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlama çabalarının hem hukuki hem de siyasi açıdan yanlış olduğunu vurguladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Altun, Türkiye’de bağımsız yargının işleyişine gölge düşürmek isteyen bazı kesimlerin, bu süreçleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilendirerek kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade etti.

Bağımsız Yargıya Müdahale Çabalarına Tepki

Altun, devletin hukuki mekanizmalarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalıştığını belirterek, muhalefetin bu süreçleri siyasi bir araca dönüştürmeye çalıştığını savundu. “Yargının yürüttüğü davaların Cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirilmesi büyük bir iftiradır ve aynı zamanda yargıyı işlevsiz hale getirme girişimidir” dedi.

Ayrıca, siyasi rakiplerinin halkın iradesine saygı göstermek yerine, sürekli olarak iftira ve suçlamalarla gündemi meşgul ettiğini dile getiren Altun, “Millete hizmet anlamında herhangi bir icraat ortaya koyamayanların, başarısızlıklarını örtbas etmek için yargı süreçlerini siyasete malzeme yapmaları ibret vericidir” ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçlarına Gönderme

Altun, 2023 seçimlerinde halkın iradesinin net bir şekilde ortaya konduğunu hatırlatarak, seçimde açık bir yenilgi alan muhalefetin, hala çeşitli ithamlarla siyasi meşruiyet kazanmaya çalıştığını öne sürdü. “Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara farkla seçerek güvenini ortaya koymuştur. Seçimde kaybedenlerin bunu kabullenmek yerine iftira ve karalama siyasetine devam etmesi, onların halkın iradesine saygısızlığını göstermektedir” dedi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık yarım asırlık siyasi mücadelesine vurgu yaparak, bu tür iddialarla Erdoğan’ın yıpratılamayacağını belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi geçmişini, mücadelesini ve hizmet anlayışını iyi okumayanlar, bugün onu yıpratmaya çalışıyor. Ancak bu çabaların ne millet nezdinde ne de siyasi dengelerde bir karşılığı yoktur” dedi.

Türkiye’nin Geleceği ve Güçlü Liderlik

Altun, Türkiye’nin güçlü bir liderlikle yoluna devam ettiğini ve bu tür tartışmaların ülkenin geleceğine zarar verdiğini söyledi. Hukukun üstünlüğünün herkes için geçerli olduğunu vurgulayan Altun, yargı süreçlerine siyasi baskı kurmaya çalışanların aslında hukuk devleti anlayışına zarar verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hizmet etme noktasında hiçbir engel tanımadığını belirten Altun, Türkiye’nin büyüme ve kalkınma sürecinde bu tür tartışmalarla meşgul edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Son olarak, Altun, muhalefete yönelik sert bir mesaj vererek, “Gerçekleri görmek ve siyasi rekabeti iftira üzerinden değil, hizmet üzerinden yapmak herkes için daha sağlıklı olacaktır. Türkiye’nin geleceği, yargı süreçlerinin siyasallaştırılmasına değil, milletin iradesine saygıya dayanmalıdır” ifadelerini kullandı.