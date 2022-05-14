

Türkiye Almanya İşgücü anlaşmasının 60 yılı anısına çıkan Türklerin Almanya'ya yerleşme ve çalışma hayatları anısına çıkan "Almanya Nasıl Vatan Oldu" kitabının tanıtım lansmanı yapıldı.



İstanbul Politikalar Merkezi ve Mercator Vakfı tarafından organize edilen toplantıda konuşan kitabın yazarı Almanya eski milletvekili Özcan Mutlu, Türklerin Avrupa'ya işgücü olarak geliş hikayesini kendi yaşamından örneklerle anlattı.



İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılan ve harap olan Almaya'nın yeniden toparlanma hamlesinin nüfus açısından yetersiz kalması üzerine pek çok ülkeden göçmen işçi kabul etmeye başladığını ifade eden Özcan Mutlu 1963 senesinde Türkiye ve Almanya arasında misafir işçi statüsünde Almanya'ya resmi olarak ilk Türk göçmenlerin geldiğinin altını çizdi. Öncelikle Almanya'ya misafir işçi olarak gelen Türklerin büyük bir eğitim eksikliği olduğundan dolayı Almanya toplumu ile çok uzun yıllar entegre olamadığına değinen Özcan Mutlu konuşmasında şunları söyledi: " Türkler lisan bilmiyordu, tamamına yakını köylerinden bir kac köy evi ve camiden başka birşey görmemiş insanlardı. Yaşamlarına göre olağanüstü değişik Almanya'ya geldiklerinde büyük bir kültür şoku yaşadılar. Entegre olamadılar ve olmak istemediler. Çocuklarının eğitim durumu çok kötüydü. Aile içinde Almanca konuşulmadığı için Türk çocukları Almanya okullarına alışamadılar. Dil yetersizliği yüzünden Alman eğitim sistemi Türkleri çok uzun yıllar öğrenme güçlüğü çeken çocukların okullarına göndermeye başladı. Bu eğitim sistemi çocuklara çok fazla zaman kaybettirdi.

Sonraki yıllarda yapılan yanlışlığın farkına varıldı. Tabii bu arada Türklerin entegrasyonu için çaba sarfeden Alman yetkililerin varlığını inkar edemeyiz. Ancak çocuklarının eğitim durumunu fazla önemsemeyen Türk ailelerin nihai hedefi para biriktirip bir kaç sene sonra Türkiye'ye dönüş yapmaktı. Bu yüzden Kendileri Almanca öğrenmediği gibi çocuklarının da eğitimini önemsemediler.

1973 yılı bütün Avrupa ve Almanya için bir kırılma yılıdır. Çünkü o yıl büyük bir petrol krizi yaşandı. Arapların petrol örgütü OPEC bir ambargo uyguladı. Alnanya yakıtsız kaldı ve büyük işsizlik yaşandı. Almanya'da bulunan her iki Türkden birisi işini kaybetti. Bunun üzerine Türkiye 'ye dönüş için planlar yapan Türkler o tarihten sonra kalıcı olarak ALmanya'da oturma kararı aldılar. Çocuklarının eğitimine önem vermeye başladılar. Türkler ilk defa o yıllardan sonra kendileri ile ilgili sivil toplum kuruluşları oluşturmaya başladılar. Siyasi partilere girmeye ve sorunlarını orada dillendirmeye başladılar. Almanya daha evvel yok hükmünde olan Türklerin varlığını hissetmeye başladı. Türkler daha iyi çalışma ve yaşam koşulları istemeye başladılar. Ve bu taleplerinin karşılığını aldılar. . Kendi yaşam alanları konusunda da gelişmeler katedildi. Türk esnaflar, eğlence yerleri, işletmeler açılmaya başladı. Ayaklarının üstünde durmaya başlayan Türklerin entegrasyon süreci hızlandı.

Türklerin Almanya'da ikinci sınıf vatandaşlık pozisyonları bu kez İki Almanya'nın birleşmesi ile yeniden aynı travmaya dönüştü. Birleşme konusunda ağır maliyetlerin altına giren Almanya yurtdışından yabancı işçi göçünün yolunu kapattı. Türkler üzerinde ülkelerine dönmeleri konusunda baskılar başladı. Demirperde tarafındaki Almanlara sonsuz imkanlar sunulurken Almanya vatandaşlığını kazanan pek çok Türk bu imkanlardan mahrum bırakıldı. Bir kısım Türkler ülkelerine dönsede kısa süre sonra yeniden Almanya'ya kesin dönüş yaptılar. Fakat uyum konusunda sonraki yılarda artık sıkıntı yaşamayan Türkler siyasi partilerde seslerini yükselterek sosyal ve ekonomik haklarını kullanmaya başladılar. 2000 yılında Yeşiller ve Sosyalistler Türk toplunun vatandaşlık konusunda önündeki engeleri kaldıran bir yasa çıkarttılar. Artık Türkler Almanya'da eğitim, aile, çalışma, eğitim, sağlık ve bütün sosyal haklardan engelsiz bir şekilde yararlanmaya başladı.

Ancak yeni bir problem ülke içinde yayılmaya başladı Irkçı siyasi grupların kışkırtmasıyla ırkçı saldırılar başladı. Cinayetler, kundaklama ve zarar verme dalgası gittikçe yayılmaya başladı. Türk çocukları ve aileleri taciz edilmeye başlandı. Uzun yıllar bu saldırıları ırkçı bir faaliyet olarak görmek istemeyen Almanya ve Alman polisi ortaya konulan deliller ışığında bunun ırkçılık olduğunu kabul ettiler. 9 Türkün çeşitli zamanlarda cinayetlere kurban gitmesi üzerine bu farkındalık Alman toplumu tarafından görüldü ve konu parlamentoya getirildi. Demokrasi içinde insan hakları konusunda Türk miletvekillerinin belediye başkanları ve yöneticilerinin ortak çalışmaları meyvelerini verdi.

Almayadaki Türklerin entegrasyonu Almanya'ya büyük katkılarda bulundu. Alman yöneticiler zaman zaman bunu Almanya için büyük bir değer olduğunu belirterek pek çok konuşmalarında bunun altını çiziyorlar. Türkler Almanyada artık çok daha güven içinde geleceklerini tasarlıyorlar.

Türkiye'de Suriyeli ve Afgan sığınmacıların gerekli tedbirler alınmazsa çok daha kötü manzaralar yaşatabileceğini ifade eden Özcan Mutlu, Türk yöneticiler vakit geçirmeden ne yapacaklarına karar vermek zorundalar. Bu insanları Türkiye'demi tutacaklar yoksa ülkelerinemi gönderecekler. Almanya örneğinden hareket ederek öncelikle onların eğitim sorunlarını çözmeleri şart. Çünkü Türkiye'de doğan ve çoğalan genç nesil eğitimsiz kaldıkça ilerde olağanüstü problemler çıkartacaklar. Bu görünen bir gerçek. Demografik değişimler her coğrafyayı sarsar. Ankara vakit kaybetmeden sorunu ciddiye almak zorunda.