İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son zamanlarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı sert bir şekilde eleştirdi. Akşener, "Kefil olup desteklediğimiz kişilerin hırsız çıktığını görmek acı verici. Bu acıyı tarif etmek bile mümkün değil" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısızlığının ardından dağılmasıyla İyi Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi başına girdi. Ancak, yerel seçimlerde aldığı darbe ve yaklaşan kongre süreciyle birlikte lideri Meral Akşener, CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Akşener, bugün yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Nevşehir'de düzenlenen iftar programında konuşan Akşener, "Kefil olup desteklediklerimizin hırsız çıktığını görmek acı verici" şeklinde konuştu.

İmamoğlu ve Yavaş'ı isim vermeden eleştiren Akşener, "Hepimiz dürüstlük vurguları yaparız, ancak desteklediğimiz kişilerin sonradan hırsız çıktığını gördüğümüzde yaşadığımız acıları anlatmak imkansız" diye belirtti.

Akşener, birkaç gün önce de CHP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak, "Bana abla mabla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin samimiyetle abla, kardeş ve anne olarak gösterdiğiniz tutum, milletimize karşı yapılmış büyük bir hakarettir" demişti. İyi Parti'nin Olağanüstü Kongresi'nin 27 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

