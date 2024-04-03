AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Milletin kurduğu bir partiyiz. Takdire göre doğruları sahiplenerek daha güçlü hale nasıl getiririz diye değerlendirmesini yapacağız. Milletimiz, arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerlerde eleştirileri vardır, başımızın gözümüzün üstündedir." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şunlar:

GAYRETTEPE'DEKİ YANGIN FACİASI

İstanbul'daki Gayrettepe'deki yangın faciasını yakından takip ettiklerini belirten Çelik, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve çeşitli ihbarlar doğrultusunda değerlendirmeler yapıldığını dile getirdi. Vali ve Cumhurbaşkanı'nın olayla ilgili bilgilendirildiğini aktaran Çelik, umarız ki daha fazla can kaybı yaşanmaz temennisinde bulundu.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ

Çelik, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan ilk MYK toplantısının Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştiğini ifade etti. Seçimlerin demokrasi tarihine yakışır bir olgunlukla geçtiğini vurgulayan Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti. Vatandaşların gösterdiği teveccühün önemine dikkat çeken Çelik, seçimlerin Türkiye'nin demokrasi gücünü dünyaya gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı teşkilatlarının uyumlu çalışmasına vurgu yaptı.

Önemli bir seçim sürecini geride bıraktıklarını dile getiren Çelik, her seçimin demokrasi şöleni olduğunu ve milletin iradesinin en büyük güç olduğunu vurguladı. Seçim sonuçlarının titizlikle değerlendirileceğini ve milletin mesajının alınacağını belirten Çelik, takdir gören doğruların sahiplenilerek partinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Milletin eleştirilerinin önemine vurgu yaparak, bu mesajların dikkate alınacağını ve demokratik anlayışın gereği olarak değerlendirileceğini aktardı.

AK Parti'nin her zaman milletin sesini en doğru şekilde dinlediğini ve vatandaşın iradesine saygı duyduğunu belirten Çelik, bu çerçevede partinin çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Sicil amirinin vatandaş olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ve milletin gösterdiği iradeye saygı duyduklarını vurgulayan Çelik, vatandaşların iradesine teslim olacaklarını ve bu iradeyi hürmetle karşılayacaklarını söyledi.