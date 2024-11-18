Ahıska Türklerinin Mücadelesi ve İnsan Hakları Üzerine Çarpıcı Mesajlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu'na gönderdiği video mesajında, hem Ahıska Türklerinin yaşadığı tarihi zorluklara hem de uluslararası toplumun insan hakları konusundaki çifte standartlarına dikkat çekti. Altun, özellikle Müslüman toplumların maruz kaldığı ihlallere karşı dünya genelinde sergilenen sessizliği eleştirerek Türkiye’nin bu konudaki kararlı duruşunu vurguladı.

Ahıska Türklerinin Tarihi ve Türkiye’nin Desteği

Ahıska Türklerinin, 80 yıl önce maruz kaldıkları sürgünle başlayan trajik hikayesine değinen Altun, bu topluluğun kimliklerini ve kültürlerini koruma konusundaki azmini övdü. Türkiye’nin, Ahıska Türklerinin sorunlarına yönelik çözüm arayışında önemli adımlar attığını belirtti.

Vatandaşlık ve Barınma: 2002’den bu yana Türkiye’nin 70 binden fazla Ahıska Türküne vatandaşlık hakkı verdiği ve bu topluluğa barınma imkanları sunduğu açıklandı.

Hakların Korunması: Türkiye, Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönmeleri ve haklarının korunması için uluslararası platformlarda da mücadelesini sürdürüyor.

Çifte Standartlara Sert Eleştiriler

Altun, uluslararası toplumu ve insan hakları savunucularını Müslüman toplumların hakları söz konusu olduğunda sessiz kalmakla eleştirdi. "Ahıska, Hocalı, Bosna ve Gazze gibi bölgelerde yaşanan tehcir ve soykırımlar karşısında duyulan sessizlik kabul edilemez" diyen Altun, Türkiye’nin bu konudaki kararlı duruşunun önemini vurguladı.

Türkiye’nin İnsan Hakları Mücadelesi

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, insan hakları ihlallerine karşı adalet çağrısında bulunduğunu belirten Altun, ülkenin hem bölgesel hem de küresel ölçekte mağdur toplumların haklarının korunması için çalıştığını ifade etti. Ahıska Türklerinin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmaların da bu çabanın bir parçası olduğunu söyledi.

Ahıska Türkleri İçin Gelecekteki Hedefler

Türkiye, Ahıska Türklerinin haklarının korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde girişimlerini sürdürecek. Altun, bu hedef doğrultusunda dayanışma ve birlik çağrısında bulunarak Türkiye’nin liderlik rolünü bir kez daha ortaya koydu.