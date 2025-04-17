Kısmi Af Beklentilerine Net Yanıt: Bakan Tunç’tan Açıklama Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve 55 bin hükümlünün durumunu ilgilendirdiği iddia edilen “kısmi af” tartışmalarına açıklık getirdi. Bakan Tunç, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, ceza adaleti sistemine yönelik teknik bir düzenleme süreci yürütüldüğünü ancak bunun bir af çalışması olmadığını belirtti.

Gündemde Af Yok

Son günlerde basında ve sosyal medyada sıklıkla dile getirilen “kısmi af” iddialarına dair oluşan bilgi kirliliği üzerine açıklama yapan Tunç, herhangi bir affın gündemlerinde olmadığını kesin bir dille ifade etti. Konuya dair yapılan değerlendirmelerin yanlış anlamalara neden olduğunu belirten Tunç, özellikle “55 bin kişiye af geliyor” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Teknik Düzenleme Çalışmaları Sürüyor

Adalet Bakanı, yapılan düzenlemenin ceza adaleti sistemine ilişkin teknik ve içerikli bir çalışma olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, ceza infaz süreçlerinin daha adil ve işleyiş açısından daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Ancak bu düzenlemelerin hiçbir şekilde geçmişteki “af” örnekleriyle benzerlik taşımadığına dikkat çeken Tunç, bu konuda spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirtti.

Kamuoyu Yanlış Bilgilendirildi

Bakan Tunç, kamuoyunun bazı medya mecraları ve sosyal medya platformları aracılığıyla yanlış bilgilendirildiğine işaret etti. “Bir af varmış gibi konuşulması hem toplumsal hassasiyetleri zedeliyor hem de hükümlü yakınlarında boşuna beklenti yaratıyor” diyen Tunç, şeffaflık ilkesine bağlı kaldıklarını ve konuyla ilgili tüm detayların zaman içinde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

Yargı Reformları Çerçevesinde Değerlendiriliyor

Tunç, halihazırda yürütülen çalışmanın yargı reformları çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Bu reformlarla amaçlanan, cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması değil, daha etkin, insan haklarına duyarlı bir ceza infaz sistemi kurmak. Özellikle iyi hal uygulamaları, denetimli serbestlik süreleri gibi başlıkların bu reform sürecinde ele alındığı öğrenildi.

Affın Toplumsal Etkileri Önemli

Adalet Bakanı, geçmiş yıllarda yapılan af uygulamalarının toplum üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurduklarını vurgularken, af gibi geniş kapsamlı kararların çok yönlü değerlendirme gerektirdiğini ifade etti. Af beklentisinin özellikle suç mağdurları açısından olumsuz duygular yaratabildiğini söyleyen Tunç, bu sebeple konunun dikkatle ele alındığını ve bu türden bir uygulamanın şu an için söz konusu olmadığını belirtti.

Toplumda Adalet Algısı Korunacak

Tunç son olarak, devletin adalet sistemine duyulan güvenin zedelenmemesi adına, ceza adaletine dair tüm düzenlemelerin toplumun hak ve hukuk algısını güçlendirecek şekilde yapılandırıldığını söyledi. Adaletin, hem mağduru hem hükümlüyü hem de toplumu gözeterek tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.