Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin bulunmadığına dair bir karar aldı. Seçim Kurulu, mazbatanın sahibi olarak en yüksek ikinci oy alan adaya verilmesine karar verdi. Van'da yapılan yerel seçimlerde en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı. Bu karar, oy çokluğuyla alındı ve DEM Parti adayı Zeydan'a, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 3 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı.

Türkiye, geçtiğimiz hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Van Büyükşehir Belediyesi'nde yarışan DEM Partili Abdullah Zeydan, oyların %55.48'ini alarak birinci sırayı elde etmişti. Ancak Zeydan'ın seçilme hakkı, seçimlerden hemen önce mahkeme kararıyla askıya alındı.

DEM Partisi tarafından yapılan açıklamada, Zeydan'ın seçilme hakkının 29 Mart Cuma günü, başsavcılığın mahkeme kararıyla geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Parti, bu karara itiraz etti ve mazbatanın verilmemesi için YSK'ya başvurdu.

Tartışmalar devam ederken, Van İl Seçim Kurulu, Zeydan hakkında kararını verdi. Kurul, Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığına hükmetti ve bu karar oy çokluğuyla alındı. Dolayısıyla mazbatanın, en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesine karar verildi.

Van'daki seçimlerde en yüksek oyu alan aday AK Parti adayı Abdulahat Arvas oldu. DEM Parti'nin bu karara karşı 3 gün içinde YSK'ya itiraz etme hakkı bulunmaktadır.