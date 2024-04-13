ABD, PKK'nın taleplerine karşılık vererek bölgede mevcut hava operasyonlarını etkisiz hale getiremeyen Türkiye'ye karşı yeni bir adım attı. PKK'nın isteği üzerine, ABD, terör örgütüne hava savunma sistemi sağladı. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik dinamiklerini derinden etkileyerek tansiyonu yükseltti.

Pençe-Kilit Harekatları ile PKK'yı Irak'ın kuzeyinde sıkıştıran ve operasyonlarını sürdüren Türkiye'ye karşı PKK'nın yakın dönemdeki şikayetlerine cevap niteliğinde olan bu hamle, ABD'nin PKK'ya desteğini açıkça ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlar sonucunda terör örgütünün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki mevzileri bombalanmış ve lider kadrosu etkisiz hale getirilmişti. Bu durum karşısında ABD, PKK'ya verdiği desteği artırdı. Türkiye'nin PKK'ya yönelik hava operasyonlarını engelleyemeyen ABD, PKK'ya hava savunma sistemleri sağlayarak desteğini perçinledi.

Hava savunma sistemlerinin yanı sıra, ABD, PKK'ya radar, komuta kontrol ve elektronik harp sistemlerini içeren 200 adet radyasyon füzesi de sağladı. Bu sistemlerin terör örgütü tarafından Gara'ya yerleştirildiği belirlendi. Ayrıca, Şubat ayında, ABD'nin kontrolündeki bölgelerde üretilen kamikaze İHA'lar, füzeler ve roketler de PKK'ya teslim edildi.

ABD'nin PKK ile iş birliği yapması, Suriye'de PKK'nın tabela örgütleri olarak bilinen PYD/YPG/SDG ile kurduğu ilişkiyi açıkça göstermektedir. Bu iş birliği, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle örtülü olarak gerçekleşmiş ve bölgede PYD/YPG/SDG'ye büyük miktarlarda silah ve mühimmat sağlanmıştı. Artık ABD, PKK ile olan ilişkisini gizlememekte ve terör örgütüne doğrudan destek vermektedir. Bu durum, ABD'nin Türkiye'ye karşı PKK'nın ayrı bir örgüt olduğunu iddia etmesini çürütmüş ve açık bir şekilde PKK'ya yönelik desteğini ortaya koymuştur.

ABD'nin PKK'ya sağladığı destek, bölgedeki dengeyi ciddi şekilde etkilemektedir. Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlar, ABD'nin bu desteğiyle daha da zorlaşabilir ve bölgedeki istikrarsızlık artabilir. Bu durum, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerilime sokabilir ve bölgesel çatışmaların riskini artırabilir.

Türkiye, ABD'nin PKK'ya verdiği desteği sert bir şekilde kınarken, uluslararası toplumdan da bu konuda net bir tutum beklemektedir. ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek, bölgedeki istikrarı tehdit etmekte ve terörizmin yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle uluslararası toplumun, terör örgütlerine karşı ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi gerekmektedir.

Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin ve uluslararası toplumun güvenliği için önemlidir. PKK'nın terör faaliyetlerine karşı verilen mücadele, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, uluslararası toplumun Türkiye'nin terörle mücadelesine tam destek vermesi ve terör örgütlerine karşı ortak bir strateji izlemesi gerekmektedir.

ABD'nin PKK'ya verdiği destek, bölgedeki güvenlik dinamiklerini derinden etkilemektedir. Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlar, ABD'nin bu desteğiyle daha da zorlaşabilir ve bölgedeki istikrarsızlık artabilir. Bu durum, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerilime sokabilir ve bölgesel çatışmaların riskini artırabilir.

Türkiye, ABD'nin PKK'ya verdiği desteği sert bir şekilde kınarken, uluslararası toplumdan da bu konuda net bir tutum beklemektedir. ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek, bölgedeki istikrarı tehdit etmekte ve terörizmin yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle uluslararası toplumun, terör örgütlerine karşı ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi gerekmektedir.

Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin ve uluslararası toplumun güvenliği için önemlidir. PKK'nın terör faaliyetlerine karşı verilen mücadele, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, uluslararası toplumun Türkiye'nin terörle mücadelesine tam destek vermesi ve terör örgütlerine karşı ortak bir strateji izlemesi gerekmektedir.