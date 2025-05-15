ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, anayasanın bazı koşullarda kişilerin gözaltına itiraz etme hakkı olan “habeas corpus”un askıya alınmasına izin verebileceğini savundu.

Komite oturumunda dikkat çeken açıklama

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nde 2026 yılı bütçesine ilişkin soruları yanıtlayan Noem, mahkeme önüne çıkarılma hakkının anayasal çerçevede askıya alınabileceğini düşündüğünü ifade etti.

“Bu karar bana ait değil, Başkan’ın yetkisi dahilindedir” diyen Noem, böyle bir adımın atılıp atılmayacağına ilişkin herhangi bir sinyal verilmediğini vurguladı.

Yanlış sınır dışı uygulamaları gündeme taşındı

Komite üyeleri tarafından, Maryland’de yaşayan Kilmar Abrego Garcia’nın yanlışlıkla El Salvador’a gönderilmesi ve Trump yönetimi döneminde sınır dışı edilen iki ABD vatandaşı çocuğun durumu da gündeme getirildi.

Noem, bu olaylarda Bakanlığın yasal çerçevede hareket ettiğini savunarak, "ABD vatandaşlarını sınır dışı etmedik ve etmiyoruz." açıklamasında bulundu. Ayrıca, çocukların anneleri tarafından birlikte gönderilmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Eleştiriler gecikmedi

Demokrat Temsilci Bennie Thompson, Noem’e hitaben yaptığı konuşmada, “Sizin gözetiminizde Bakanlık, yasaları ihlal ediyor ve güvenlik risklerini artırıyor.” sözleriyle sert eleştirilerde bulundu.