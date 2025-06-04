Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme hedefiyle yapılan görüşmelerde, Schengen vizesi süreçlerindeki zorluklar ana gündem maddesi oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik işbirliği kadar, iş insanlarının yaşadığı vize problemleri de detaylı şekilde ele alındı.

Vize krizi iş dünyasını zorluyor

Son yıllarda Türkiye’den Avrupa’ya yapılacak iş seyahatleri için Schengen vizesi almakta yaşanan zorluklar, ihracat ve yatırım görüşmelerinde aksamalara yol açıyor. Özellikle iş dünyasının bu süreçlerde karşılaştığı gecikmeler, ekonomik ilişkileri olumsuz etkiliyor.

Bolat-Sefcovic görüşmesinde bu soruna yönelik çözüm arayışlarının hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Türkiye tarafı, daha şeffaf ve hızlı işleyen bir vize sisteminin kurulması yönünde beklentilerini dile getirdi.

Ankara’da kritik toplantı: 1 Temmuz’da buluşuluyor

Görüşmenin somut çıktılarından biri, 1 Temmuz’da Ankara’da yapılacak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısı oldu. Önemli bakanlık temsilcilerinin yanı sıra, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı bu buluşmada, hem ticari işbirliği hem de vize süreçleri masaya yatırılacak.

Bu toplantı, sadece politika düzeyinde değil, doğrudan sahada sorun yaşayan iş insanlarının sesi olma niteliği taşıyor.

Gümrük Birliği ve ticarette ilerleme vurgusu

Vize sorununun yanı sıra, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci ve ticari engellerin azaltılması konuları da görüşmede yer aldı. Son 2 yılda birçok pozitif adım atıldığına dikkat çekilirken, karşılıklı ticaretin daha da derinleştirilmesi hedeflendi.

2024 sonunda Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 220 milyar doları bulması bekleniyor. Bu hacmin sürdürülebilir olması için vize ve lojistik engellerin ortadan kaldırılması gerektiği konusunda taraflar hemfikir.

AB ile koordinasyon vurgusu

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, küresel ekonomideki belirsizlik ortamında Türkiye ve AB’nin daha koordineli hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Ursula Von Der Leyen’in Aralık 2023’te belirlediği ortak vizyon doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.

Özellikle yeşil dönüşüm, dijital ticaret ve sürdürülebilirlik gibi yeni nesil konularda AB ile daha derin işbirlikleri hedefleniyor.