Yerel Seçimlerde Sürprizler, Parti Dengeleri Değişti

2024 yerel seçimlerinde birçok kentte beklenmedik sonuçlar ortaya çıktı. CHP, uzun süredir AK Parti'nin hakimiyetinde olan 3 kentte birinci parti olarak dikkat çekti.

AK Parti'nin güçlü olduğu bazı kentlerde beklenmeyen kayıplar yaşandı. Örneğin, Adıyaman, 2004'ten beri AK Parti'nin yönetimindeydi. Ancak bu seçimde CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49 oyla galip geldi. AK Parti'nin oyu ise 2019'a kıyasla yüzde 25 düşüş gösterdi.

Benzer şekilde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, tarihinde ilk kez kentin belediye başkanı seçildi. Kırıkkale'de de CHP'li Ahmet Önal, yüzde 49,9'la belediye başkanı oldu.

Kilis'te de benzer bir değişim yaşandı. CHP'nin adayı Hakan Bilecen, yüzde 41,98'lik oy oranıyla CHP'nin ilk zaferini kazandı. Bursa ve Yozgat'ta da AK Parti'nin uzun süreli yönetimi değişti.

Bursa'da CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, oy oranını yüzde 47'ye çıkararak AK Parti'nin uzun süreli yönetimine son verdi. Yozgat'ta ise Yeniden Refah Partili Kazım Arslan, AK Parti'nin 2004'ten beri süregelen hakimiyetine son verdi.

Manisa'da ise MHP'nin adayı Cengiz Ergün, oy kaybı yaşayarak CHP'li Ferdi Zeybek'e yenildi. İYİ Parti'nin tek kazandığı il olan Nevşehir'de ise AK Parti'nin oy oranı düşerken İYİ Parti'nin adayı Rasim Arı birinci oldu.