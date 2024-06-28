Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2024 LGS sonuçları nihayet açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sınav sonuçları, öğrencilerin geleceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini kullanarak MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebilirler.

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?

LGS sonuçları, MEB'in belirttiği gibi meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Merkezi sınav puanıyla yerleşmek isteyen öğrenciler, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda ter döktü. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler, belirtilen internet adresine girerek T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sonuçlarını görebilirler. Bu adımlar, öğrencilerin sınav sonuçlarına kolayca erişimini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. MEB, sınav sonuçlarıyla aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayınladı. Bu kılavuza göre, Türkiye genelinde 2.525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek ve bu okulların toplam kontenjanı 203.638 öğrenci olarak belirlendi.

Tercih kılavuzu, öğrencilerin hangi liselere başvurabileceği ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgileri içermektedir. Kılavuzda, her okulun kontenjanı, puan türü ve başvuru koşulları gibi kritik bilgiler yer almakta. Öğrenciler, tercihlerini e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

KATILIM ORANI YÜZDE 95

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı. Bu, sınava katılım oranının yüzde 95,61 gibi yüksek bir seviyede gerçekleştiğini gösteriyor. Sınavın birinci oturumunda öğrenciler, sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soruya cevap verdiler. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün itibariyle başlamış bulunuyor. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Öğrenciler bu süre zarfında tercihlerini tamamlamalı ve onaylatmalıdır. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

MEB'DEN BİR İLK: VELİLER İÇİN ÖZEL KILAVUZ

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sürecinde velilere de yardımcı olmayı hedefliyor. Bu amaçla, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı ve internet sitesinde yayımlandı. Bu kılavuz, ailelerin çocuklarının tercih sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda kapsamlı bilgiler sunuyor.

Öğrencilerin ve velilerin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan bu önemli süreçte, doğru kararlar alabilmeleri için rehberlik hizmetlerinden faydalanmaları öneriliyor. Eğitim uzmanları, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun liseleri seçmelerinin gelecekteki başarıları için kritik olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak, 2024 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için yeni bir dönem başlıyor. Doğru tercihlerin yapılması, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak. MEB'in sağladığı rehberlik hizmetleri ve tercih kılavuzları, bu süreçte öğrencilere ve velilere yol gösterici olacak.