Zelenskiy: Ukrayna, Yeni Bir Suriye Olmak İstemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savaşın sonlandırılması için yapılan uluslararası görüşmelere davet edilmemesini eleştirerek, Ukrayna'nın dahil olmadığı müzakerelerin kalıcı barış getiremeyeceğini vurguladı. Ayrıca, ülkesinin egemenliğini koruma kararlılığını yineledi ve adil bir barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

"Biz Olmadan Bizim Hakkımızda Konuşamazsınız"

Türkiye ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği ve Rusya görüşmesine Ukrayna’nın davet edilmemesine tepki gösterdi. Zelenskiy, savaşın Ukrayna topraklarında yaşandığını ve en fazla zarar görenin Ukrayna halkı olduğunu hatırlatarak, “Biz olmadan bizim hakkımızda konuşulması kabul edilemez. Adaletli ve şeffaf bir süreç istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Rusya ile kurduğu diplomatik ilişkileri de değerlendiren Zelenskiy, “Putin’in politik izolasyondan çıkarılma çabalarını gözlemliyoruz. Ancak bu, onların tercihidir. Bizim önceliğimiz, Ukrayna’nın haklarının korunmasıdır” dedi.

"Trump'tan Daha Fazla Destek Bekliyoruz"

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için ABD’nin desteğinin kritik olduğunu vurgulayarak, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin Ukrayna’nın yanında olduğunu belirtti. Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı sonlandırma vaatlerini yakından takip ettiklerini söyleyen Zelenskiy, “Trump’ın da daha fazla desteğini bekliyoruz. Ukrayna’nın yalnız kalmaması için tüm müttefiklerimizle açık iletişim içinde olmalıyız” dedi.

Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü Öncelikli

Zelenskiy, Ukrayna’nın yalnızca bir hammadde merkezi olmak istemediğini ve ülkesinin doğal kaynaklarını koruma konusunda kararlı olduğunu ifade etti. NATO üyeliğinin Ukrayna’nın güvenliği için kritik bir adım olduğunu belirten Zelenskiy, “NATO’ya katılamazsak, hangi güvenlik garantilerinden bahsedebiliriz? Güçlü bir ordumuz var ama sürekli destek ve fon gerekiyor” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın Avrupa Birliği gibi büyük bir pazara katılmasının ekonomik güvenlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

Putin'e Karşı Diplomasi ve Direniş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı sona erdirmek istememesi durumunda, uluslararası toplumun onu durdurması gerektiğini belirten Zelenskiy, diplomasiye kapılarını kapatmadıklarını ancak önceliklerinin Ukrayna’nın çıkarlarını korumak olduğunu ifade etti. Zelenskiy, “Bu savaş, yalnızca silahlarla değil, doğru diplomasi ve kararlı bir duruşla da sona erebilir” dedi.

Türkiye ile İş Birliği ve Dayanışma

Zelenskiy, Türkiye’nin Ukrayna’ya sağladığı destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Savunma sanayi alanındaki iş birliklerinin devam ettiğini belirterek, Baykar ve Bayraktar firmalarıyla ortak projelerin sürdüğünü söyledi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri için inşa edilen korvetlerin stratejik önemini vurgulayan Zelenskiy, bu projelerin iki ülke arasındaki iş birliğinin simgesi olduğunu ifade etti.

"Yeni Bir Suriye Olmak İstemiyoruz"

Zelenskiy, Ukrayna’nın adil ve kalıcı bir barış istediğini belirterek, “Ölüm tekrar memleketimize gelmemeli. Yeni bir Suriye olmak istemiyoruz. Bu savaşın bedelini en çok halkımız ödüyor. Katiller hesap vermeli ve güvenlik garantileri sağlamalıyız” dedi.

Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin Ukrayna için hayati önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, bu süreçte Türkiye’nin desteğinin de önemli olduğunu ifade etti. Ukrayna’nın gelecekte birleşik bir savunma ağı kurarak Avrupa kıtasının güvenliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Zelenskiy, son olarak Ukrayna halkının dayanıklılığına vurgu yaparak, “Savaş ne kadar zorlu olsa da, halkımızın direnci ve inancı bu sürecin üstesinden gelmemizi sağlayacaktır. Ukrayna, egemenliğini koruyacak ve özgürlüğü için mücadele etmeye devam edecek” dedi.