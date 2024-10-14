Yüreğir Belediyesi’nde Tartışmalı Fotoğraf Olayı, Soruşturma Başlatıldı

Adana Yüreğir Belediyesi’nde, yerel seçimleri kazanan CHP’li Ali Demirçalı’nın göreve gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının poşet içine konularak çöpe atıldığı iddiası üzerine tartışmalar başladı. Olay, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı’nın gündeme getirmesiyle büyük yankı uyandırdı. Gülaçtı, bu fotoğrafın AK Parti döneminde makam odasında yer alan ve yeni başkan Ali Demirçalı’nın seçimi kazanmasından sonra indirilen bir tablo olduğunu iddia etti. İddiaların ardından Yüreğir Belediyesi tarafından olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Olayın ilk kez duyulmasının ardından çeşitli medya organlarında geniş yankı bulan fotoğraf skandalı, özellikle sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının poşet içine konularak belediye bahçesinde atılmış şekilde bulunması, kamuoyunda tepkilere neden oldu. Belediye yönetimi, olayla ilgili olarak herhangi bir kasıt bulunmadığını ve olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını belirterek soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Fotoğrafın Bulunma Süreci

Fotoğrafın belediye bahçesinde poşet içine konularak atıldığı iddiaları, olayın ciddiyetini daha da artırdı. AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamda asılı olan fotoğrafının, CHP’li Ali Demirçalı'nın belediye başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından indirildiğini ve saygısızca poşet içine konularak atıldığını öne sürdü. Gülaçtı, bu davranışın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın fotoğrafına yapılan bu saygısızlık, seçilmiş bir başkan tarafından yapılmış olması durumu daha da vahim hale getiriyor" dedi.

Bu iddialar üzerine gözler Yüreğir Belediyesi’ne çevrildi. CHP’li Ali Demirçalı’nın liderliğindeki belediye yönetimi, konuya dair açıklama yaparak, olayın hassasiyetle ele alındığını ve tüm detayların araştırıldığını söyledi. Belediye yönetimi, sorumluların tespit edilmesi için hemen harekete geçildiğini ve bu konuda adli süreçlerin başlatıldığını vurguladı.

Soruşturma Başlatıldı

Yüreğir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, olayın belediyenin itibarını zedeleyecek bir durum yaratmaması için titizlikle araştırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının belediye bahçesinde bulunmasına dair tüm boyutlarıyla soruşturma açılmıştır. Sorumluların bulunması ve gereken adımların atılması için hızlı bir şekilde çalışıyoruz" denildi. Ayrıca, belediye yetkilileri, olayın kasıtlı olup olmadığının tespit edilmesi için delillerin toplandığını ve soruşturmanın genişletildiğini ifade etti.

CHP’li Ali Demirçalı ise iddialara yönelik olarak, olayı kişisel olarak önemsediklerini ve saygısız bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti. Demirçalı, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Ayrıca, belediyede göreve geldikleri ilk günden itibaren belediye çalışanları arasında bir ayrım yapmadıklarını, herkesin eşit şartlar altında çalıştığını vurguladı.

Siyasi Gerginlik

Olay, Yüreğir Belediyesi’nde CHP ve AK Parti arasında yaşanan siyasi rekabetin bir yansıması olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının poşet içinde çöpe atıldığı iddiası, iki parti arasındaki gerilimi daha da artırdı. AK Parti kanadından gelen tepkiler, olayın büyümesine neden oldu ve siyasi arenada yeni tartışmaların fitilini ateşledi. AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, bu olayın sadece bir fotoğraf indirip atma meselesi olmadığını, aynı zamanda bir saygısızlık göstergesi olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, CHP’li Demirçalı ve ekibi, bu olayın münferit bir durum olduğunu ve olayın siyasi bir malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Olayın ardından belediye içindeki bazı çalışanlar da sorgulanmaya başlandı ve kamera kayıtları incelemeye alındı. Soruşturma devam ederken, kamuoyu olayın gerçek boyutlarının ne olduğunu merakla bekliyor.

Yüreğir Belediyesi’nde başlatılan soruşturmanın sonuçlarının ne olacağı, olayın sorumlularının kimler olduğunun belirlenmesiyle netleşecek. Olayın ardından yapılan açıklamalar, hem CHP hem de AK Parti tarafından dikkatle takip ediliyor.