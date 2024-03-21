Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Bahar Öztan, dördüncü kez kanserle mücadele ettiği süreçte yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki ünlü oyuncu, kolon kanseri teşhisiyle savaş verirken, uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından aramızdan ayrıldı. Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Bahar Öztan'ın vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Bahar Öztan, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınmıştı. Kariyerine 1980'lerde başlayan Öztan, bir reklam filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve sinema dünyasının kapılarını aralamıştı. Ünlü modellik ajansına kaydolduktan sonra fotoromanlarda ve reklam filmlerinde başarılı performans sergileyen sanatçı, 1972'de Osman Seden'in yönettiği "Mahkum" filmiyle sinema kariyerine adım atmıştı. Ancak gerçek çıkışını, 1980'de başrolünde yer aldığı "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakalamıştı. Bu filmle birlikte adını geniş kitlelere duyuran Öztan, kariyerinde hızla yükselişe geçmişti.

2000'li yılların başında Amerika'ya giderek bir süre Miami'de yaşayan Bahar Öztan, altı yıl sonra Türkiye'ye geri dönmüştü. 2007'de "Aşk Kapıyı Çalınca" dizisiyle tekrar ekranlara dönen sanatçı, ardından kendi butik oteli işletmeye yoğunlaşmıştı.

Bahar Öztan'ın vefatı, Türkiye'de sanat camiasını derinden sarstı. Uzun süredir kanserle mücadele eden sanatçının hayatını kaybetmesi sevenlerini büyük bir üzüntüye boğdu. Yeşilçam'ın sevilen ismi Bahar Öztan, oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınmış ve sevilmişti.

