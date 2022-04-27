Yeşilçam'ın yakışıklısı Film-San'da Güven Tazeledi

Film_San Vakfı'nın 2. Olağan Genel Kurulunda Yeşilçamın en yakışıklı aktörlerinden Engin Çağlar yeniden başkan seçildi.
ENGİN ÇAĞLAR GÜVEN TAZELEDİ
2022-2025 yıllarında görev yapacak olan Ünlü aktör Engin Çağlar Yönetim Kurulu Kadrosunu açıkladı. Türk sinemasını geliştirmek adına gerekli çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Engin Çağlar, bütün sanatçı arkadaşlarımızla beraber doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız dedi. Genel Kurul sonrasında şu isimler yönetim birimlerinde görev aldı.
FİLM-SAN VARFI 2022-2025 ASİL YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çağlan Övet (Engin Çağlar)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meral Konrat
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neslihan Akça
Genel Sekreter Atılay Uluışık
Nuhasip Üye Sevinç Özer
Üye Özlem Savaş
Üye Duygu Deneyici
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Murat Özen, Derya Özgören
FİLM-SAN VAKFI YÖNETİM KADROSU
Film_San Vakfı Müdürü: U. KIVANÇ TERZİOĞLU
Film_San Vakfı Avukatı: AV. ABDÜLVAHİT KAYA
Film_San Vakfı Mali Müşaviri : BÜLENT DUZCU- MÜFİT ÖZERDE