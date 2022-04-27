Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Yeşilçam'ın yakışıklısı Film-San'da Güven Tazeledi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Yeşilçam'ın yakışıklısı Film-San'da Güven Tazeledi

Film_San Vakfı'nın 2. Olağan Genel Kurulunda Yeşilçamın en yakışıklı aktörlerinden Engin Çağlar yeniden başkan seçildi.

thumbnail_FİLMSAN GENEL KURUL 2022 FOTO 2
Film_San Vakfı'nın 2. Olağan Genel Kurulunda Yeşilçamın en yakışıklı aktörlerinden Engin Çağlar yeniden başkan seçildi.

ENGİN ÇAĞLAR GÜVEN TAZELEDİ

2022-2025 yıllarında görev yapacak olan Ünlü aktör Engin Çağlar Yönetim Kurulu Kadrosunu açıkladı. Türk sinemasını geliştirmek adına gerekli çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Engin Çağlar, bütün sanatçı arkadaşlarımızla beraber doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız dedi. Genel Kurul sonrasında şu isimler yönetim birimlerinde görev aldı.


FİLM-SAN VARFI 2022-2025 ASİL YÖNETİM KURULU


Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çağlan Övet (Engin Çağlar)


Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meral Konrat


Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neslihan Akça


Genel Sekreter Atılay Uluışık


Nuhasip Üye Sevinç Özer


Üye Özlem Savaş


Üye Duygu Deneyici


Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Murat Özen, Derya Özgören


FİLM-SAN VAKFI YÖNETİM KADROSU


Film_San Vakfı Müdürü: U. KIVANÇ TERZİOĞLU


Film_San Vakfı Avukatı: AV. ABDÜLVAHİT KAYA


Film_San Vakfı Mali Müşaviri : BÜLENT DUZCU- MÜFİT ÖZERDE


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Metin Öztürk Ve Ekibi Galatarasay'a Talip
Bir Oda Dolusu Çocuk
İHBİR Seçimlerini Taycı Kazandı
Hentbol'da Sponsorluk Anlaşması
Yeşilçam'ın yakışıklısı Film-San'da Güven Tazeledi
Kim Demiş Kötüyüz Diye
Bahar Geldi Emirgan Çiçek Bahçesine Döndü
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
-
Çok Okunanlar
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Bir Oda Dolusu Çocuk
Bir Oda Dolusu Çocuk
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Metin Öztürk Ve Ekibi Galatarasay'a Talip
Metin Öztürk Ve Ekibi Galatarasay'a Talip
Bir Oda Dolusu Çocuk
Bir Oda Dolusu Çocuk
İHBİR Seçimlerini Taycı Kazandı
İHBİR Seçimlerini Taycı Kazandı
Hentbol'da Sponsorluk Anlaşması
Hentbol'da Sponsorluk Anlaşması
Yeşilçam'ın yakışıklısı Film-San'da Güven Tazeledi
Yeşilçam'ın yakışıklısı Film-San'da Güven Tazeledi
Kim Demiş Kötüyüz Diye
Kim Demiş Kötüyüz Diye
Bahar Geldi Emirgan Çiçek Bahçesine Döndü
Bahar Geldi Emirgan Çiçek Bahçesine Döndü
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji