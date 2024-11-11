"Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes": Türkiye'den Dünya Çapında Ağaçlandırma Mesajı

11 Kasım, Türkiye’nin her yıl coşkuyla kutladığı Milli Ağaçlandırma Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevre bilincini ve ağaçlandırma çalışmalarını vurgulayan bir video mesaj yayınladı. Erdoğan, Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmalarıyla Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada olduğunu belirterek, bu yılın temasını "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" olarak duyurdu. Bu tema, Filistin’de yaşanan insanlık dramına ve dünya genelindeki mazlum halkların çığlığına dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Zümrüt Yeşili Yolculuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Türkiye'nin orman varlığını artırma yönündeki adımlarını özetledi. Erdoğan, 23 yıllık iktidarları döneminde 7 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduklarını ve orman alanlarının yüzde 12 oranında artırılarak 23,4 milyon hektara çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, bu çabaların Türkiye’yi Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sıraya taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, “Ormanlarımız atalarımızdan miras değil, gelecek nesillerimize emanet. Bu anlayışla her yılın 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik,” dedi. Bu etkinliğin, genç nesillerde çevre bilincinin yerleşmesine katkı sağladığını ifade etti.

"Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" Teması

Geçtiğimiz yıl "Cumhuriyete Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma kampanyası, bu yıl daha geniş bir mesaj içeriyor. Erdoğan, “Bugün dikeceğimiz fidanlar, Filistin’de ve diğer mazlum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacak,” diyerek kampanyanın amacını duyurdu.

Cumhurbaşkanı, Filistin’de devam eden soykırım ve dünya genelindeki insanlık dışı uygulamalara dikkat çekmek için fidan dikiminin bir umut ışığı olduğunu ifade etti. "Fidanlarımız, insanlığın ufkunu karartan zulümlere, katliamlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır," diye konuştu.

Fidan Dikme Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine katılarak Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikmeye davet etti. “İnsanlığa nefes olmak isteyen siz değerli vatandaşlarımızı, ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarına bekliyoruz,” ifadeleriyle çağrısını yineledi.

Yeşil Vatan İçin Mücadele

Cumhurbaşkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, orman yangınlarına karşı mücadele veren tüm kuruluş ve gönüllüleri de tebrik etti. Erdoğan, “Yeşil Vatan’ı koruma mücadelesi, bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur,” dedi.

Tüm Türkiye’de Seferberlik

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Çeşitli bölgelerde düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlar ve gönüllüler bir araya gelerek milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor.