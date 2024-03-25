Türkiye'de, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel yönetim seçimlerine katılmak üzere, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen sandık başına gidecek. Bu seçim, 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticilerin belirlenmesi için yapılacak. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan bu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanma hakkına sahip olacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda süresi, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart günü saat 23.59'da kalkacak.

Seçimlerde 34 siyasi parti adaylarını yarıştıracak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Bu seçimlerde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Ayrıca, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri de gerçekleştirilecek.

Seçmenler, oy kullanacakları sandığı Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecekler. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak, ancak seçmenler T.C. kimlik numarası içeren herhangi bir resmi belgeyle oy kullanabilecekler.

Seçimlere katılacak 34 siyasi parti şu sırayla yer alacak: AK Parti 1, İyi Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacaklar. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan illerde yaşayan seçmenler, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için oy kullanacaklar. Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanılacak. Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanılacak.

Seçim günü, 31 Mart'ta oy verme saatleri, doğudaki 32 ilde güneşin batış saatine göre bir saat erkene alınacak. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken, bu 32 ildeki oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Son olarak, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için; diğer illerde ise belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.



